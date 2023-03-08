Hardika Gupta

Mar 08 ,2023

Holi 2023: Sidharth Malhotra-Kiara Advani, Vicky Kaushal-Katrina Kaif celebrate in style
@sidmalhotra/Instagram
Vicky Kaushal and Katrina Kaif celebrated the festival of colours with the actor's family. @vickykaushal/Instagram
Anushka Ranjan celebrated Holi along with her actor-husband Aditya Seal. @anushkaranjan/Instagram
Shibani Dandekar and Farhan Akhtar dropped a mushy post. @shibanidandekar/Instagram
Rakul Preet Singh shared some stylish photos from the celebration. @rakulpreet/instagram
Sidharth Malhotra and Kiara Advani celebrated their first Holi after their wedding. @sidhmalhotra/Instagram
Neha Dhupia and Angad Bedi celebrated Holi along with Soha Ali Khan and Kunal Kemmu. @nehadhupia/Instagram
Alia Bhatt wished her fans from the set of Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. @aliabhatt/Instagram
Karisma Kapoor wore a white kurta and was covered in colours. @karismakapoor/instagram
Sara Ali Khan shared her throwback photos and wished fans. @saraalikhan/instagram
Kriti Sanon celebrated the festival with her family. @kritisanon/instagram
Abhishek Pathak planted a kiss on wife Shivaleeka Oberoi's cheeks. @shivaleekaoberoi/Instagram
Ananya Panday wore a yellow ethnic suit and applied colour on her face. @ananyapanday/instagram
Kareena Kapoor played Holi with her little boy Taimur Ali Khan. @kareenakapoor/instagram
Kartik Aaryan celebrated Holi with his fans in Dallas, USA. @kartikaaryan/instagram
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