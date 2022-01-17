Kathak legend Birju Maharaj dies, Akshay & Twinkle's wedding anniversary: Bollywood recap
Image: Instagram/@harshit___upadhyay
Birju Maharaj No More: Madhuri Dixit, Kamal Haasan Mourn, Recall Old Memories With Him
Image: Instagram/@madhuridixitnene
Twinkle Khanna Pens Hilarious Post To Wish Akshay On Their Wedding Anniversary; Read
Image: Instagram/@akshaykumar
Shahid Kapoor Unveils 1st Look From New Film With Ali Abbas Zafar; Latter Says 'Well Done'
Image: Instagram/@shahidkapoor
Katrina Kaif Returns Home After Spending Time With Husband Vicky Kaushal In Indore; See Pics
Image: Instagram/@katrinakaif
Kriti Sanon Breaks Silence About Receiving Criticism For Her Looks; 'Not A Plastic Doll'
Image: Instagram/@kritisanon
Amitabh Bachchan Shares A Cool Pic In A White Hoodie; Navya Naveli Asks If She Can Have It
Image: Instagram/@amitabhbachchan