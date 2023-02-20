Sanyukta baijal
Feb 20 ,2023
Kiara Advani to Katrina Kaif: Dreamy bridal entries
Instagram/@kiaraaliaadvani
Newly wedded bride Kiara Advani made her bridal entry while dancing joyfully.
Instagram/@kiaraaliaadvani
Katrina Kaif broke the stereotype and made an entry with her sisters holding the chaadar.
Instagram/@katrinakaif
Anushka Sharma melted everyone's heart when she entered as a bride on her song 'Din Shagna Da'.
Instagram/@theweddingfilmer
Priyanka looked like a flame in her bright red lehenga as she entered for her Hindu ceremony.
Instagram/@bridesofsabyasachi
With red lehenga, heavy jewellery and a cute smile, Deepika looked surreal in her bridal entry.
Instagram/@deepikapadukone
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