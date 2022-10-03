Aditi Rathi
Oct 03 ,2022
Richa-Ali's pre-wedding ceremonies, Rani Mukherji, Kajol celebrate Ashtami: B'wood recap
Image: Instagram/@richachadha/Varinder Chawla
Richa Chadha and Ali Fazal shared pictures from their pre-wedding festivities.
Image: Instagram/@richachadha
Kriti Sanon and Prabhas sought blessings at Ram Temple in Ayodhya.
Image: Instagram/@ManavManglani
Hrithik Roshan shared the stage with Falguni Pathak in Mumbai.
Image: Instagram/@falgunipathak
Rahul Roy shared his views on Kartik Aaryan leading 'Aashiqui 3'.
Image: Instagram/@kartikaaryan
Neha Dhupia penned a note for her son Guriq on the latter's first birthday.
Image: Instagram/@NehaDhupia
Rani Mukerji, Kajol and other celebrities came together to celebrate Ashtami in Mumbai.
Image: Varinder Chawla
Rashmika Mandanna penned a sweet note for her co-star Amitabh Bachchan.
Image: Instagram/@rashmika_mandanna
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