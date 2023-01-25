Hardika Gupta
Jan 25 ,2023
Varun Dhawan-Natasha Dalal wedding anniversary bash: Celebs arrive in style
@varundvn/Instagram
Varun Dhawan and Natasha Dalal celebrated their second wedding anniversary on January 24.
@varundvn/Instagram
The couple got married on January 24, 2021.
@varundvn/Instagram
Varun Dhawan looked dapper in a casual look.
Varinder Chawla
Malaika Arora and Arjun Kapoor attended the party together.
Varinder Chawla
Malaika-Arjun twinned in black.
Varinder Chawla
'Bigil' filmmaker Atlee attended the bash along with his wife Krishna Priya.
Varinder Chawla
Sara Ali Khan and designer Manish Malhotra arrived in style at VD's anniversary celebration.
Varinder Chawla
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