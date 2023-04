Karnataka Polls 2023: PM Modi, Amit Shah, JP Nadda On BJP's List Of 40 Star Campaigners

Bharatiya Janata Party (BJP) has released the name of leaders who will campaign for the party in Karnataka assembly polls slated on May 10. According to the official list, Prime Minister Narendra Modi, BJP chief Jagat Prakash Nadda, Union Minister Rajnath Singh, Union Minister Amit Shah, Union Minister Nitin Gadkari, and former Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa, among others will campaign for the party.

In the list, the party has also featured several chief ministers from the state of Uttar Pradesh (Yogi Adityanath), Assam (Himanta BIswa Sarma), and Madhya Pradesh (Shivraj Singh Chouhan). Further, Union Ministers including Prahlad Joshi, Smriti Irani, Dharmendra Pradhan, Nirmala Sitharaman, and Mansukh Mandaviya.

Karnataka Assembly polls 2023: Here's the list of 40 star campaigners

1. Narendra Modi

2. Jagat Prakash Nadda

3. Rajnath Singh

4. Amit Shah

5. Nitin Gadkari

6. B.S. Yeddyurappa

7. Nalin Kumar Kateel

8. Basavaraja Bommai

9. Pralhad Joshi

10. D.V. Sadananda Gowda

11. K.S. Eshwarappa

12. M. Govind Karjol

13. R. Ashok

14. Nirmala Sitaraman

15. Smriti Irani

16. Dharmendra Pradhan

17. Mansukbhai Mandaviya

18. K. Annamalai

19. Arun Singh

20. D.K. Aruna

21. C.T. Ravi

22. Yogi Adityanath

23. Shivaraj Singh Chouhan

24. Hemant Biswa Sharma

25. Devendra Fadnavis

26. Prabhakar Kore

27. Shobha Karandlaje

28. A. Narayanaswamy

29. Bhagavanth Khuba

30. Arvinda Limbavali

31. B. Sriramulu

32. Kota Srinivasa Poojari

33. Basanagouda Patil Yatnal

34. Dr. Umesh Jadhav

35. Chalavadi Narayanaswamy

36. N. Ravikumar

37. G.V. Rajesh

38. Jaggesh

39. Shruthi

40. Thara Anuradha

Read All The Updates In The Karnataka Assembly Elections 2023 Here