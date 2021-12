WATCH: Modi's Thunderous Climax To Dehradun Rally Gets Rip-roaring Response In Uttarakhand

'Main Devbhoomi main aata hoon...' says Prime Minister Narendra Modi giving a blazing climax to the Dehradun rally ahead of the 2022 Uttrakhand assembly polls. The crowd of thousands gave a thunderous reaction, with 'Modi Modi' reverberating in the air of the north Indian state, as the Prime Minister continued in a strong voice.

"Jahan pawan bahe sankalp liye, jahan parvat garv sikhate hain, jahan uche-neeche sab raste bas bhakti ke surr main gate hai, uss devbhoomi k dhyan se hi main sada dhanya hojata hu, hai bhagya mera, saubhagya mera main tumko sheesh navarta hun, main tumko sheesh navarta hun aur dhanya-dhanya hojata hun," PM Modi said.

He added, "Tum anchal ho Bharat Mata, tum anchal ho Bharat Mata, jeevan k dhoop main chav ho tum, bas chune se hi tarr jaye sabse pavitra wo dara ho tum, bas liye samarpan tann-mann se, bas liye samarpan tann mann se, main devbhoomi main aata hun, hai bhagya mera, saubhagya mera main tumko sheesh navarata hun, main tumko sheesh navarata hun aur dhanya dhanya hojata hun."