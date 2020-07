Jasleen Royal Quiz: Can You Guess The Songs By Their Lyrics?

Jasleen Royal, born on July 8, is best known for songs like Nachde Ne Saare, Kho Gaye Hum Kahan and more. The 29-year-old singer has also bagged an award at the MTV Video Music Awards India for the Best Indie Song in 2013. Other than Hindi, the singer also composes and sings in Punjabi, English, and Gujarati. Here is a Jasleen Royal Birthday Special Quiz. Can you guess the name of her song based on these lyrics?

Jasleen Royal quiz: Can you guess the singer's song from the lyrics?

1. Tedhe medhe raaste hai

Jaadui imaaratein hai

Main bhi hoon tu bhi hai yahan

SOURCE / STILL FROM BAAR BAAR DEKHO / ZEE MUSIC COMPANY YOUTUBE

a. Nachde Ne Saare

b. Nit Nit

c. Kho Gaye Hum Kahan

2. Par phool wool karne mein cool

Tu badi tezz katari hai

Shagan teri ki, lagan teri ki

Humne kardi taiyari hai

a. Nit Nit

b. Preet

c. Nachde Ne Saare

3. Mera sajna mileya

Sajna milan vadhaiyan

Ni saajan doli leke aauna

Ni vehra sajeya

a. Preet

b. Din Shagna Da

c. Kidre Jawaan

ALSO READ | Jasleen Royal's Upcoming Single 'Nit Nit' Dedicated To Her Furry Best Friend

4. Kaash Ke Yun Ho Jaave

Neend Meri Khul Jaave

Aur Koi Keh De Hum Se

Ki Sapna Tha

SOURCE / STILL FROM KHOOBSURAT / T-SERIES YOUTUBE

a. Jahaan Tu Chala

b. Nit Nit

c. Preet

5. Bade boodhon ne kaha hai munni

Saj dhajna bura hai munni

Be careful aag lagegi

Jo tu sajegi sabki bajegi

a. Laaj Sharam

b. Kidre Jawaan

c. What's Up

6. Kahta kuch aur karta hai aur

Leta hai kyun tu dil pe zor

Batla Batla

Kori si raat ko bharde aaj

Tu khol de sab raaz raaaz

Beh ja Beh ja

SOURCE / STILL FROM GULLY BOY / AMAZON PRIME

a. Kidre Jawaan

b. Nit Nit

c. Jahaan Tu Chala

ALSO READ | Radhika Madan And Jasleen Royal's Recreated 'Lag Jaa Gale' To Release Soon

7. Na Daro, Har So Jab Jaye Laro,

Nischai Kar Apni Jeet Karo,

Na Daro, Har So Jab Jaye Laro,

Nischai Kar Apni Jeet Karo

a. Nachde Ne Saare

b. Preet

c. Deh Shiva

8. Mere aase mere paase

Pharji se bewajah se

Tasalliyan dilaase

Wahamon mein mujhko phaase

a. Kidre Jawaan

b. Mann Melo

c. What's Up

9. Jo dil se lage

Usse keh do hi, hi, hi, hi

Jo dil na lage

Usse keh do bye, bye, bye, bye

a. Nit Nit

b. Love You Zindagi

c. Teri Dastaan

ALSO READ | Jasleen Royal And Radhika Madan Recreate Iconic Song 'Lag Ja Gale' By Lata Mangeshkar

10. Kadamon mein jamaa jo thakaan

Chain ki neendein aati wahaan

Kadamon mein jamaa jo thakaan

Chain ki neendein aati wahaan

SOURCE / STILL FROM HITCHKI / YRF YOUTUBE

a. Teri Dastaan

b. Kho Gaye Hum Kahaan

c. Mann Melo

Answers

c. Kho Gaye Hum Kahan c. Nachde Ne Saare b. Din Shagna Da c. Preet a. Laaj Sharam c. Jahaan Tu Chala c. Deh Shiva a. Kidre Jawaan b. Love You Zindagi a. Teri Dastaan

ALSO READ | Jasleen Royal Slams Publications For Not Crediting Musicians For Kabir Singh's Milestone

Get the latest entertainment news from India & around the world. Now follow your favourite television celebs and telly updates. Republic World is your one-stop destination for trending Bollywood news. Tune in today to stay updated with all the latest news and headlines from the world of entertainment.