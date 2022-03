Women's Day 2022: Happy Women's Day Quotes In Telugu And Kannada

International Women's Day is celebrated every year on March 8. It is marked as one of the biggest events of the year and aims to highlight the achievements of women across the globe. Along with this, it also focuses on the issue of gender discrimination in society. Since Women's Day is around the corner and people all around the world are prepping up to celebrate this beautiful day. Here we bring you Happy Women's day 2022 wishes, Quotes in Telugu and Kannada to make this day more memorable for the ladies in your life.

Happy Women's Day Quotes in Telugu

"నేను మాత్రమే ప్రపంచాన్ని మార్చలేను. కానీ నేను అనేక అలలను సృష్టించడానికి నీటిపై ఒక రాయిని వేయగలను" మదర్ థెరిసా

అందానికి, రమ్యతకు చాలా తేడా ఉంది. నేను గుర్తిస్తే అందమైనది. కానీ ఆమె గుర్తిస్తే అది రమ్యమైనది. - జాన్ రస్కేన్

ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక కచ్చితంగా ఓ మహిళ ఉంటుంది - గ్రాంట్ గ్లిక్ మాన్

భూమిపై శాంతిని నెలకొల్పడానికి మహిళలు దారి చూపించే భవిష్యత్తును మనం పొందబోతున్నాం అలా జరగకపోతే మానవులుగా మనకు భవిష్యత్తు ఉండదు" - వందన శివ

"స్త్రీకి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం తనపై తనకు విశ్వాసం" - బియోన్స్

మహిళల్ని మెచ్చుకోవడం అంటే మన గౌరవాన్ని మనం పెంచుకోవడమే. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

‘యత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా‘‘ - స్త్రీ ఎక్కడ గౌరవించబడుతుందో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

తల్లిగా, చెల్లిగా, గృహిణిగా, కూతురిగా, నేతగా, నారీమణిగా ఇలా మహిళలు పోషించే పాత్రలకు లెక్కలేదు. వారికి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఆమె విశ్వాసి, ఆమె కర్త, ఆమె సాధకురాలు. ఆమె ఒక మహిళ, ఆమె మీరే. మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

స్త్రీ కేవలం మనిషి కాదు. అంతకంటే చాలా ఎక్కువ. ఆమె జీవితాన్ని సృష్టించగలదు. బాధల నుంచి శక్తిని పొందుతుంది. ఎప్పుడూ బలంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన మహిళలందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

Happy Women's Day Quotes in Kannada

ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀನು, ಇಂದು ನಾನು ಏನು ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಕಾರಣ… ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯ… ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿಗೂ ಮಹಿಳೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ. ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿನ್ನಂತಹ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾನೇ ಧನ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ದಿಟ್ಟೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ...ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಡಿಯರ್...

ಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಹಿಳೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಅವರ ಮಮತೆ, ತ್ಯಾಗ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ, ನೀವಂದುಕೊಂಡ ಕನಸುಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಖುಷಿಯೊಂದೇ ತುಂಬಿರಲಿ. ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Image: Instagram@internationalwomensdayofficial