Rahat Indori's Poems To Remember His Immense Contributions To Literature

The Urdu poet Rahat Indori passed away on August 11. Rahat Indori’s age was 70. While several people took to social media to post about Rahat Indori’s demise, Bollywood celebrities also paid their respects to the renowned poet on social media.

Rahat Indori immensely contributed to Urdu literature. While the poet has left for his heavenly abode, his poems will always be cherished in the hearts of people. Here is a list of poems to remember the poet who immensely contributed to our country’s literature.

Rahat Indori's Poems:

Aankh Mein Pani Rakho Honton Pe Chingari Rakho

Aankh mein pani rakho honton pe chingari rakho,

Zinda rahna hai to tarkiben bahut sari rakho. Raah ke patthar se badh kar kuch nahi hain manzilen,

Raste aawaz dete hain safar jari rakho. Ek hi nadi ke hain ye do kinare dosto,

Dostana zindagi se maut se yaari rakho. Aate jate pal ye kehte hain humare kaan mein,

Kuch ka ailan hone ko hai tayyari rakho. Ye zaruri hai ki aankhon ka bharam qayam rahe,

Nind rakho ya na rakho khwab mein yaari rakho. Ye hawayen udd na jayen le ke kaghaz ka badan,

Dosto mujh par koi patthar zara bhaari rakho. Le to aaye shayari bazaar mein “Rahat” Miyan,

Kya zaruri hai ki lehje ko bazari rakho. !!

Roz Taron Ko Numaish Mein Khalal Padta Hai

रोज़ तारों को नुमाइश में ख़लल पड़ता है

चाँद पागल है अँधेरे में निकल पड़ता है



एक दीवाना मुसाफ़िर है मिरी आँखों में

वक़्त-बे-वक़्त ठहर जाता है चल पड़ता है



अपनी ताबीर के चक्कर में मिरा जागता ख़्वाब

रोज़ सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है



रोज़ पत्थर की हिमायत में ग़ज़ल लिखते हैं

रोज़ शीशों से कोई काम निकल पड़ता है



उस की याद आई है साँसो ज़रा आहिस्ता चलो

धड़कनों से भी इबादत में ख़लल पड़ता है

Bimar Ko Maraz Ki Dawa Deni Chahiye

बीमार को मरज़ की दवा देनी चाहिए

मैं पीना चाहता हूँ पिला देनी चाहिए



अल्लाह बरकतों से नवाज़ेगा इश्क़ में

है जितनी पूँजी पास लगा देनी चाहिए



दिल भी किसी फ़क़ीर के हुजरे से कम नहीं

दुनिया यहीं पे ला के छुपा देनी चाहिए मैं ख़ुद भी करना चाहता हूँ अपना सामना

तुझ को भी अब नक़ाब उठा देनी चाहिए



मैं फूल हूँ तो फूल को गुल-दान हो नसीब

मैं आग हूँ तो आग बुझा देनी चाहिए



मैं ताज हूँ तो ताज को सर पर सजाएँ लोग

मैं ख़ाक हूँ तो ख़ाक उड़ा देनी चाहिए मैं जब्र हूँ तो जब्र की ताईद बंद हो

मैं सब्र हूँ तो मुझ को दुआ देनी चाहिए



मैं ख़्वाब हूँ तो ख़्वाब से चौंकाइए मुझे

मैं नींद हूँ तो नींद उड़ा देनी चाहिए



सच बात कौन है जो सर-ए-आम कह सके

मैं कह रहा हूँ मुझ को सज़ा देनी चाहिए

Here are some other poems by Dr. Rahat Indori

Hath Khaali Hain Tere Shahr Se Jate Jate

Kahin Akele Mein Mil Kar Jhinjhod Dunga Use

Teri Har Baat Mohabbat Mein Gawara Kar Ke

Ajnabi Khwahishen Sine Mein Daba Bhi Na Sakun

Sirf Khanjar Hi Nahin Aankhon Mein Pani Chahiye

Ghar Se Ye Soch Ke Nikla Hun Ki Mar Jaana Hai

Na Ham-Safar Na Kisi Ham-Nashin Se Niklega

Main Lakh Kah Dun Ki Aakash Hun Zamin Hun Main

