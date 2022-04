Rami Navami is a Hindu Spring festival that falls on the ninth day of the month Chaitra according to the Hindu calendar. This year, Ram Navami will be celebrated all across the country on April 10. It marks the conclusion of the spring festival of Vasanta Navratri which begins on Ugadi. Ram Navami marks the birth anniversary of Lord Rama. It is considered one of the five major Hindu festivals. According to mythology, Lord Rama is the seventh avatar of the God Vishnu. On this day, devotees and followers of Lord Rama recite verses from the holy scriptures like Shrimad Bhagavatam and Ramayana. Here, we curated a few Ram Navami wishes, messages, and images for you to send across.

Ram Navami 2022 wishes

Here’s wishing you a brighter life with Lord Ram’s Divine Blessing. To all of you, a very Happy Ram Navami.

May the auspiciousness and blessings of Ram Navami be with you.

May the blessings of Lord Ram be showered upon you and your family.

Wishing you a happy and prosperous Ram Navmi, may this festival light up your life with happiness and success.

May Lord Ram bless your family with health, wealth, and prosperity on the auspicious occasion of Ram Navmi.

This Ram Navami, wishing you and your family a life full of happiness, success, and glory.

On the auspicious day of Ram Navami, may Lord Rama bless you with success, happiness, and peace. I wish you a happy Ram Navami.

This Ram Navami, may Shri Rama shower you with his blessings. Here’s wishing you and your family on this auspicious day

With gleam of diyas and the echo of the chants, may happiness and contentment fill your life. Wishing you a Happy Ram Navami

Ram Navami encourages equality and universal brotherhood. Happy Ram Navami 2021!

May the divine grace of Lord Rama always be with you. Wish you a very happy and prosperous Rama Navami.

May this auspicious occasion of Ram Navami bring a lot of positivity, peace and harmony in your life. Happy Ram Navami.

Rama for you should mean the path he trod, The ideal he held aloft, And the ordinance he lay down, They are eternal and timeless. Happy Ram Navami!

Ram Navami 2022 WhatsApp Greetings

I wish you a happy and prosperous Sri Ram Navami. By altering Lord Ram’s name, we may always have a grin.

Let us pray to Lord Ram that Happiness engulfs the world, and India rises as an example for the rest of the world.

This Ram Navami let us honour our ancient heritage of oneness, fraternity, bravery, and the avoidance of violence.

Let us pray that Ram Lala achieves everything well on this Sri Ram Navami. Sri Ram, Jai!

Subhakanksha Sri Rama Navami May Lord Ram showers you with his blessings.

Let us recite sacred mantras in favour of the immortal saviour: “Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram” Rama Navami blessings.

May Lord Rama’s heavenly favour always be with you. I wish you and your loved ones a very Happy Ram Navami.

May this Rama Navami offer you new routes, fresh goals, and aspirations and beautify your world.

May the encouraging and wonderful event of Rama Navami offer you a ray of hope, positivism, and serenity.

May Rama Navami bless you with a happy and fruitful life. I wish you the best of luck and heartfelt greetings on Ram Navami.

May the occasion of Rama Navami be filled with joy and inspiration for you, and may you be blessed with good fortune and pleasure.

Ram Navami promotes international brotherhood and equality. Ram Navami wishes you all the best.

Ram Navami wishes in Hindi

राम नवमी के दिन श्रीराम ने लिया था अवतार,

बुराइयों से लड़ने के लिए,

इसलिए इस दिन को सार्थक बनाएं,

अपने अंदर के अहंकारी रावण को मिटाएं,

राम नवमी 2022 की शुभकामनाएं

मन राम का मंदिर है,

यहां उसे विराजे रखना,

पाप का कोई भाग ना होगा,

बस राम को थामे रखना!

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनांए

राम जी की निकली सवारी,

राम जी की लीला है न्यारी-न्यारी,

एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता

बीच में जगत के पालनहारी.

राम नवमी की शुभकामनाए

राम न जाने हिन्दू क्या

राम न जाने मुस्लिम

राम तो सुनते उन भक्तों की जिनके कर्मो में धर्म हैं

जिनकी वाणी में सत्य हैं

जिनके कथन से कोई दिल ना दुखे

जिनके जीवन में पाप ना बसे

जो सदमार्ग पर चलता हैं

राम तो बस उसी में मिलता हैं.

राम नवमी की हार्दिक शुभकामनांए

गुणवान तुम बलवान तुम,

भक्तों को देते हो वरदान तुम

भगवान तुम हनुमान तुम

मुश्किल को कर देते आसान तुम

राम नवमी की शुभकामनाए

मन में जिनके श्री राम हैं

भाग्य में उसके वैकुंठधाम है

उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया

संसार में उसका कल्याण है

आपको राम नवमी की बधाई!

निकली है सज धज के राम जी की सवारी

लीला है सदा राम जी की न्यारी न्यारी

राम नाम है सदा सुखदायी सदा हितकारी

राम नवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई!

सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.

राम नवमी की हार्दिक बधाई

राम जी आपके जीवन में प्रकाश लायें,

राम जी आपके जीवन को सुन्दर बनायें,

त्याग कर अज्ञान का अंधकार,

आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लायें.

शुभ राम नवमी..

श्रीराम के चरण कमल पर सिर झुकाएं

और जीवन में हर खुशी पाएं

राम नवमी की बधाई हो

हैप्पी राम नवमी 2022

Happy Ram Navami 2022 Images

Image: Shutterstock