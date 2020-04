Ambedkar Jayanti Status' That You Can Share With Your Family & Friends

The date April 14 marks the birthday of B. R. Ambedkar who was born on this day in the year 1891. The day is observed as an official public holiday since the year 2015.

Here are Ambedkar Jayanti status that you can forward to your family & friends

“Freedom of mind is the real freedom. A person whose mind is not free though he may not be in chains is a slave, not a free man. one whose mind is not free, though he may not be in prison, is a prisoner and not a free man. One whose mind is not free though alive is no better than dead. Freedom of mind is proof of one’s existence.” “If you study carefully you will see that Buddhism is based on reason. There is an element of flexibility inherent in it which is not found in any other religion.” Political Tyranny is Nothing Compared to the Social Tyranny and a Reformer, Who Defies Society is a More Courageous Man Than a Politician, Who Defies Government. -Dr. B.R. Ambedkar Caste is not a physical object like a wall of bricks or a line of barbed wire, which prevents the Hindus from co-mingling and which has, therefore, to be pulled down. Caste is a notion; it is a state of the mind. - Dr. B.R. Ambedkar. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. - Dr. B.R. Ambedkar. So long as You Do Not Achieve Social Liberty, Whatever Freedom is Provided By The Law Is Of No Avail to You. Ambedkar Jayanti I Like The Religion That Teaches Liberty, Equality, and Fraternity. -Dr. B.R. Ambedkar It’s the day of celebration And Glorification, It’s a day for the most important person who Taught the lesson of Self Confidence. Learn to Live in This World With Self-Respect.

You Should Always Cherish Some Ambition, to do Something in this World.

They Alone Rise Who Strive. Men are Mortal. So are Ideas. An idea Needs Propagation As Much As a Plant Needs Watering.

Otherwise Both Will Wither and Die. A Great Man is Different From an Eminent One in That He is Ready to Be The Servant of The Society. -Dr. B.R. Ambedkar. I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. नजारों मे नजारा देखा एसा नजारा नही देखा,

आसमान मे जब भी देखा मेरे भीम जैसा सितारा नही देखा। अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं ! मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, और भाई-चारा सीखाये..

– डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर कुरान कहता है मुसलमान बनो,

बाइबल कहता है ईसाई बनो,

भगवत गीता कहती है हिन्दू बनो,

लेकिन मेरे बाबासाहेब का,

संविधान कहता है मनुष्य बनो,

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.. नींद अपनी खोकर जगाया हमको,

आँसू अपने गिराकर हँसाया हमको,

कभी मत भूलना उस महान इंसान को,

जमाना कहता हैं “बाबासाहेब आंबेडकर” जिनको,

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.. यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो

सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए”

– डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर है ये सारा जहाँ जिनकी शरण में,

हमारा है नमन उन बाबा के चरण में,

है पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नजर में,

आप मिलकर फूल बरसायें बाबा के चरण में. गरज उठे गगन सारा,

समुन्दर छोडें आपना की नारा

हिल जाए जहान सारा,

जब गूंजे “जय भीम” का नारा। आज का दिन है बड़ा महान,

बनकर सूरज चमका इक इंसान,

कर गये सबके भले का ऐसा काम,

बना गये हमारे देश का संविधान| जगभरातील करोडो लोकांच्या मनावर ज्यांनी आपल्या विचाराने,

कार्याने,कर्तृत्वाने राज्य केले अशा युगपुरुष, बोधिसत्व,

भारतरत्न, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार

महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

यांच्या जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा! विश्वरत्न, विश्वभुषन, भारतरन्त, महाविद्वान,

महानायक, अर्थशास्त्री, महान इतिहासकार,

संविधान निर्मिता, क्रांतीसुर्य, युगपुरुष,

परमपूज्य बोधीसत्व, महामानव,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

यांच्या जंयती निमित्त कोटी कोटी प्रणाम… भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार,

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

जयंती निमित्त या पावन स्मृतीस,

विनम्र अभिवादन! कोणाचा जन्म कोणाला काय देऊन गेला,

फक्त बाबासाहेबाचा जन्म आम्हाला न्याय देऊन गेला..

जनावरासारखे होते जीवन,

तो माणूस बनवून गेला..

आम्ही होतो गुलाम,

आम्हाला बादशाह बनवून गेला…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा! निळ्या रक्ताची धमक बघ,

स्वाभिमानाची आग आहे..

घाबरू नकोस कुणाच्या बापाला,

तु भीमाचा वाघ आहेस…

जय भीम! सागराचे पाणी कधी आटणार नाही,

भिमाची आठवण कधी मिटणार नाही,

अरे एकच जन्म काय हजार जन्म घेतले तरी,

आपल्याकडून बाबासाहेबांचे उपकार कधी फिटनार नाही…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या शुभेच्छा! मान वर करून जगायला शिकवलं माझ्या भीमाने,

शिक्षणाचे महत्व समजावले माझ्या भीमाने,

अन्यायाविरुध्द लढायला शिकवले ज्याने,

माझे शत शत नमन त्याचे चरणी…

जय भीम! On the occasion of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar’s birthday, may we learn from him the spirit of self-confidence and will fight against oppression! Happy Ambedkar Jayanti.

