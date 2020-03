Train Cancellation: A Complete List Of Trains That Are Cancelled On March 17

Due to the rise in pandemic COVID-19 across the world and also in India, a number of trains were cancelled. To prevent the virus from getting spread and affecting more lives, this major step has been taken by Indian Railways. There are more than 100 trains that are completely and partially cancelled according to the IRCTC. Find below the list of trains cancelled and their status as of March 17, 2020.

Complete List of Fully Cancelled Trains on 17/03/2020 TRAIN NO TRAIN NAME START DATE TRAIN TYPE SOURCE DESTINATION 2410 RIG-SBP SPL 43907 SPECIAL Raigarh Sambalpur 5306 CPA-FBD EXP 43907 SPECIAL Farrukhabad Kanpur anwrganj 5521 JMP-SHC-JMP SPECIAL 43907 SPECIAL Jamalpur jn Saharsa jn 5522 JMP-SHC-JMP SPECIAL 43907 SPECIAL Saharsa jn Jamalpur jn 6027 MAS-CBE AC SPL 43907 SPECIAL Chennai central Coimbatore jn 6028 CBE-MAS AC SPL 43907 SPECIAL Coimbatore jn Chennai central 6571 BAND-HSRA DEMU SPL 43907 SPECIAL Banaswadi Hosur 6572 HSRA-BAND-DEMU SPL 43907 SPECIAL Hosur Banaswadi 6573 BAND-HSRA DEMU SPL 43907 SPECIAL Banaswadi Hosur 6574 HSRA-BAND DEMU SPL 43907 SPECIAL Hosur Banaswadi 6577 WFD-BAND DEMU SPECIAL 43907 SPECIAL Whitefield Banaswadi 6578 BAND-WFD DEMU SPECIAL 43907 SPECIAL Banaswadi Whitefield 7687 SBRM-AGTL DMU SPL 43907 SPECIAL SABROOM Agartala 7688 AGTL-SBRM DMU SPL 43907 SPECIAL Agartala SABROOM 8014 MDN-KGP LOCAL 43907 SPECIAL Midnapore Kharagpur jn 11001 SNSI-PVR EXP 43907 MAIL EXP Sainagar shirdi Pandharpur 11002 PVR-SNSI EXP 43907 MAIL EXP Pandharpur Sainagar shirdi 11123 GWL BJU MAIL 43907 MAIL EXP Barauni jn Gwalior 11423 SUR HUBLI EXP 43907 MAIL EXP Solapur jn Hubli jn 12370 HW HWH S F EXP 43907 SUPERFAST Haridwar jn Howrah jn 12398 MAHABODHI EXP 43907 SUPERFAST New delhi Gaya jn 12523 NJP-NDLS BI-WEEKLY EXP. 43907 SUPERFAST New jalpaiguri New delhi 12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC 43907 SUPERFAST Lucknow ne Anand vihar trm 12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC 43907 SUPERFAST Anand vihar trm Lucknow ne 12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP 43907 SUPERFAST Anand vihar trm Gorakhpur jn 13007 U ABHATOOFAN EXP 43907 MAIL EXP Howrah jn Shri ganganagar 13008 U A TOOFAN EXP 43907 MAIL EXP Shri ganganagar Howrah jn 13109 KOL-DHAKA MAITREE EXP 43907 MAIL EXP Kolkata Gede 13120 DLI SDAH EXP 43907 MAIL EXP Anand vihar trm Sealdah 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP 43907 MAIL EXP Varanasi jn Singrauli 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP 43907 MAIL EXP Singrauli Varanasi jn 13483 FARAKKA EXPRESS 43907 MAIL EXP Malda town Delhi 13484 FARAKKA EXPRESS 43907 MAIL EXP Delhi Malda town 13509 ASANSOL-GONDA WKLY EX 43907 MAIL EXP Asansol jn Gonda jn 14003 MLDT-NDLS EXPRESS 43907 MAIL EXP Malda town New delhi 14213 BSB-GD INTERCITY 43907 MAIL EXP Varanasi jn Gonda jn 14214 BSB-GD INTERCITY 43907 MAIL EXP Gonda jn Varanasi jn 14217 UNCHAHAR EXP 43907 MAIL EXP PRAYAGRAJ SANGAM Chandigarh 14218 UNCHAHAR EXP 43907 MAIL EXP Chandigarh PRAYAGRAJ SANGAM 14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN 43907 MAIL EXP Faizabad jn Kanpur anwrganj 14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN 43907 MAIL EXP Kanpur anwrganj Faizabad jn 14223 BUDH PURNIMA EXP 43907 MAIL EXP Rajgir Varanasi jn 14224 BUDHPURNIMA EXP 43907 MAIL EXP Varanasi jn Rajgir 14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES 43907 MAIL EXP Varanasi jn Bareilly 14236 BERELLY VARANASI EXPRESS 43907 MAIL EXP Bareilly Varanasi jn 14265 BSB DDN EXP 43907 MAIL EXP Varanasi jn Dehradun 14266 DDN BSB EXPRESS 43907 MAIL EXP Dehradun Varanasi jn 14323 ROK INTERCITY EXP 43907 MAIL EXP New delhi Rohtak jn 14324 NDLS INTERCITY EXP 43907 MAIL EXP Rohtak jn New delhi 14511 NAUCHANDI EXP 43907 MAIL EXP PRAYAGRAJ SANGAM Saharanpur 14512 NAUCHANDI EXP 43907 MAIL EXP Saharanpur PRAYAGRAJ SANGAM 14524 UMB-MFP HARIHAR EXPRESS 43907 MAIL EXP Ambala cant jn Barauni jn 14674 SHAHEED EXP 43907 MAIL EXP Amritsar jn Jaynagar 15072 LUCKNOW MAU EXP 43907 MAIL EXP Lucknow ne Mau jn 15105 INTERCITY-EXP 43907 MAIL EXP Chhapra Nautanwa 15106 INTERCITY-EXP 43907 MAIL EXP Nautanwa Chhapra 15203 BARAUNI LUCKNOW EXP 43907 MAIL EXP Barauni jn Lucknow ne 15272 HWH-MFP JANSADHARAN EXP. 43907 MAIL EXP Muzaffarpur jn Howrah jn 15483 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS 43907 MAIL EXP Alipur duar jn Delhi 15484 SIKKIM MAHANANDA EXPRESS 43907 MAIL EXP Delhi Alipur duar jn 15619 GAYA-KYQ EXPRESS 43907 MAIL EXP Gaya jn Kamakhya 16129 MEJ-TN LINK EXP. 43907 MAIL EXP Vanchimaniyachi Tuticorin 16130 TN-MEJ LINK EXP. 43907 MAIL EXP Tuticorin Vanchimaniyachi 16234 TPJ-MV EXPRESS 43907 MAIL EXP Tiruchchirapali Mayiladuturai j 17007 SC DBG EXP 43907 MAIL EXP Secunderabad jn Darbhanga jn 18181 TATA-CPR EXP 43907 MAIL EXP Tatanagar jn Chhapra 18191 CHHAPRA-CPA EXP 43907 MAIL EXP Chhapra Farrukhabad 18211 DURG JDB EXP 43907 MAIL EXP Durg Jagdalpur 18511 KRPU-VSKP BI-WEEKLY INTER 43907 MAIL EXP Koraput Vishakapatnam 19203 GNC - BVC EXP 43907 MAIL EXP Gandhinagar cap Bhavnagar trmus 19204 BHAVNAGAR - GANDHINAGAR C 43907 MAIL EXP Bhavnagar trmus Gandhinagar cap 22669 TN-CBE LINK EXP 43907 SUPERFAST Tuticorin Vanchimaniyachi 22670 CBE-TN LINK EXP 43907 SUPERFAST Vanchimaniyachi Tuticorin 22813 SRC-PRDP WEEKLY SF EXP 43907 SUPERFAST Santragachi jn Paradip 23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY 43907 MAIL EXP Chopan Shakti nagar 23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY 43907 MAIL EXP Shakti nagar Chopan 24887 HW-UMB LINK EXP. 43907 MAIL EXP Rishikesh Ambala cant jn 24888 UMB-HW LINK EXP. 43907 MAIL EXP Ambala cant jn Rishikesh 37611 HWH-PDA LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Pundooah 37614 PDA-HWH LOCAL 43907 PASSENGER Pundooah Howrah jn 37651 HWH-MYM LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Memari 37652 MYM-HWH LOCAL 43907 PASSENGER Memari Howrah jn 37653 HWH - MYM LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Memari 37654 MYM HWH LOCAL 43907 PASSENGER Memari Howrah jn 37655 HWH - MYM LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Memari 37656 MYM-HWH LOCAL 43907 PASSENGER Memari Howrah jn 37825 HWH-BWN LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Barddhaman jn 37827 HWH - BWN LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Barddhaman jn 37829 HWH - BWN LOCAL 43907 PASSENGER Howrah jn Barddhaman jn 37832 BWN-HWH LOCAL 43907 PASSENGER Barddhaman jn Howrah jn 37834 BWN - HWH LOCAL 43907 PASSENGER Barddhaman jn Howrah jn 37836 BWN-HWH LOCAL 43907 PASSENGER Barddhaman jn Howrah jn 51033 SAINAGAR SHIRDI PASS 43907 PASSENGER Daund jn Sainagar shirdi 51034 SAINAGAR SHIRDI PASS 43907 PASSENGER Sainagar shirdi Daund jn 51286 NGP BSL PASS 43907 PASSENGER Nagpur Bhusaval jn 51317 KJT-PUNE PASSENGER 43907 PASSENGER Panvel Pune jn 51318 PUNE-PNVL PASSENGER 43907 PASSENGER Pune jn Panvel 51421 PUNE-NZB PASSENGER 43907 PASSENGER Pune jn Nizamabad 51422 NZB-PUNE PASSENGER 43907 PASSENGER Nizamabad Pune jn 51431 MRJ LD PASSENGER 43907 PASSENGER Miraj jn Londa jn

To know train cancellation charges you can click here and find more details:

http://contents.irctc.co.in/en/CancellationRulesforIRCTCTrain.pdf

