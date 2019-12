Delhi CM Arvind Kejriwal Launches Mukhyamantri Aawas Yojna

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Tuesday inaugurated the Mukhyamantri Aawas Yojna in Delhi. According to the chief minister, 65,000 families residing in slum areas were distributed ownership certificates on Tuesday and they would soon be provided pucca houses

आज 65,000 झुग्गी परिवारों को सर्टिफिकेट दिया गया। बाक़ी सर्वे चल रहा है। झुग्गी के पड़ोस में पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा और तब तक उनकी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली के हर नागरिक के लिए इज्जत की जिंदगी मिल सके इसलिए हम हर प्रयास कर रहे हैं। pic.twitter.com/w9UeZmTAOM — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 24, 2019