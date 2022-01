The Indian Railways announced that 380 trains scheduled for Saturday in the country were fully or partially cancelled due to operational or poor weather conditions. According to the latest notification by the Indian Railways, 344 trains were fully cancelled while 36 trains were partially cancelled.

The list of cancelled trains includes those travelling to Delhi, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Assam, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh.

The list of fully cancelled trains for Saturday (January 22):

00101 , 00157 , 03177 , 03178 , 03427 , 03461 , 03468 , 03470 , 03494 , 03497 , 03530 , 03591 , 03592 , 04153 , 04319 , 04320 , 05245 , 05332 , 05334 , 05363 , 05379 , 05380 , 05404 , 05406 , 05450 , 05750 , 05751 , 07061 , 07062 , 07069 , 07070 , 07071 , 07072 , 07073 , 07074 , 07245 , 07281 , 07288 , 07289 , 07290 , 07291 , 07519 , 07520 , 07661 , 07662 , 07673 , 07674 , 07757 , 07758 , 07759 , 07760 , 07761 , 07762 , 07763 , 07771 , 07791 , 07796 , 07861 , 07867 , 07869 , 07871 , 07874 , 07876 , 07880 , 07898 , 08303 , 08304 , 08437 , 08438 , 08861 , 08862 , 09110 , 09113 , 09440 , 09444 , 10101 , 10102 , 11030 , 11109 , 11110 , 12033 , 12034 , 12053 , 12054 , 12140 , 12179 , 12180 , 12226 , 12267 , 12268 , 12326 , 12328 , 12357 , 12529 , 12530 , 12987 , 12988 , 13005 , 13006 , 13141 , 13142 , 13151 , 13152 , 13240 , 13307 , 13308 , 13430 , 13466 , 14003 , 14005 , 14006 , 14211 , 14212 , 14217 , 14218 , 14235 , 14236 , 14265 , 14266 , 14307 , 14308 , 14323 , 14324 , 14505 , 14506 , 14521 , 14522 , 14524 , 14673 , 15011 , 15012 , 15035 , 15036 , 15040 , 15053 , 15054 , 15073 , 15076 , 15083 , 15084 , 15105 , 15106 , 15111 , 15112 , 15127 , 15160 , 15657 , 15658 , 15707 , 15708 , 17269 , 17270 , 17435 , 17436 , 18248 , 18413 , 18414 , 19408 , 19611 , 20822 , 20948 , 20949 , 20971 , 22453 , 22454 , 25036 , 31191 , 31192 , 31232 , 31233 , 31311 , 31312 , 31338 , 31411 , 31412 , 31414 , 31419 , 31425 , 31426 , 31434 , 31445 , 31447 , 31450 , 31511 , 31512 , 31514 , 31541 , 31542 , 31612 , 31617 , 31622 , 31629 , 31631 , 31711 , 31712 , 31725 , 31726 , 31741 , 31811 , 31812 , 31844 , 31911 , 31912 , 32211 , 32213 , 32249 , 33311 , 33320 , 33325 , 33361 , 33362 , 33366 , 33382 , 33512 , 33514 , 33533 , 33651 , 33657 , 33658 , 33659 , 33660 , 33711 , 33712 , 33738 , 33739 , 33811 , 33812 , 33813 , 33814 , 33815 , 33859 , 33860 , 33861 , 33863 , 34111 , 34112 , 34114 , 34161 , 34163 , 34164 , 34165 , 34166 , 34331 , 34334 , 34352 , 34362 , 34411 , 34412 , 34436 , 34511 , 34513 , 34530 , 34539 , 34541 , 34552 , 34554 , 34557 , 34711 , 34712 , 34713 , 34714 , 34715 , 34717 , 34730 , 34739 , 34752 , 34754 , 34757 , 34791 , 34811 , 34812 , 34813 , 34814 , 34834 , 34838 , 34845 , 34858 , 34859 , 34860 , 34881 , 34882 , 34891 , 34892 , 34914 , 34933 , 34935 , 34936 , 34937 , 34938 , 37307 , 37308 , 37309 , 37316 , 37319 , 37327 , 37330 , 37335 , 37338 , 37343 , 37348 , 37354 , 37411 , 37412 , 37415 , 37416 , 37521 , 37555 , 37557 , 38302 , 38304 , 38306 , 38321 , 38402 , 38404 , 38408 , 38453 , 38455 , 38702 , 38703 , 38704 , 38801 , 38802 , 38803 , 38832 , 41001 , 41003 , 41004 , 41006 , 41009 , 41133 , 41134 , 41135 , 41138 , 41140 , 47153 , 47164 , 47165 , 47166 , 47170 , 47203 , 47216 , 47220 , 52544 , 52590