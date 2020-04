Lok Sabha Speaker Om Birla Issues First Response To PM Modi's '9pm - 9mins' Covid Appeal

Lok Sabha Speaker Om Birla on Friday welcomed PM Modi's '9 Minutes - 9pm' Coronavirus Appeal appeal amid India's response to the global Coronavirus pandemic. In his first response soon after PM Modi's address, Birla stated that PM's appeal of putting up a united fight against Coronavirus was important.

Taking to Twitter, the Lok Sabha Speaker spoke about PM Modi's address where he urged citizens to light candles on April 5. Birla said that PM Modi's call for a collective effort by 130 crore Indians was crucial.

कोरोना महामारी से लड़ने के राष्ट्रीय प्रयासों में 130 करोड़ नागरिकों की सामूहिक शक्ति की विराटता, भव्यता और दिव्यता के विषय में प्रधानमंत्री @narendramodi जी के उद्गार महत्वपूर्ण हैं। निस्संदेह, हमें मिलकर कोरोना के अन्धकार को परास्त कर सकारात्मकता व प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। — Om Birla (@ombirlakota) April 3, 2020

Apart from Om Birla, other leaders also lauded PM Modi's address. BJP spokesperson Sambit Patra too asked the citizens to support the united effort and said, "Come let's light the lamp". Patra also shared a a poem in Hindi

आओ फिर से दिया जलाएँ

भरी दुपहरी में अँधियारा

सूरज परछाई से हारा

अंतरतम का नेह निचोड़ें-

बुझी हुई बाती सुलगाएँ।

आओ फिर से दिया जलाएँ



आहुति बाकी यज्ञ अधूरा

अपनों के विघ्नों ने घेरा

अंतिम जय का वज़्र बनाने-

नव दधीचि हड्डियाँ गलाएँ।

आओ फिर से दिया जलाएँ#AaoMilKeDeepJalaye — Sambit Patra (@sambitswaraj) April 3, 2020

