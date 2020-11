Amit Shah Chairs Meeting On COVID-19 Crisis In Delhi, Centre Comes With 12-point Plan

Union Home Minister Amit Shah held a meeting with Union Health Minister Harsh Vardhan and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to discuss the alarming situation of COVID-19 in the national capital. While addressing the media after the conclusion of the crucial meeting, Kejriwal called for a united fight by the Centre and the Delhi Government to bring the virus situation under control.

The Delhi chief minister spoke about the rapid exhaustion of ICU beds in the city leaving the city with less number of ICU beds. He iterated the Centre's assurance of availing 500 beds in the next two days at the DRDO centre and another 250 beds in the coming days.

"Now the major problem is ICU beds. We observed that cases increased rapidly since October 20. We still have COVID-19 beds in considerable capacity, but ICU beds are being exhausted rapidly leaving us with less number of ICU beds. Central Government has given assurance that it will avail 500 ICU beds at the DRDO centre in the next two days and another 250 beds in coming days, so total 750 ICU beds will be available," Kejriwal said.

READ | Over 850 People Booked For Violating Firecracker Ban On Diwali: Delhi Police

He also said the Centre is assisting the Delhi Government in procuring BiPap machine in order to strengthen the combating capacity of the Delhi government.

"About 60,000 COVID-19 tests were being conducted daily in the national capital which will be increased to 1,00,000 - 1,25,000 tests, and ICMR has assured in providing the necessary infrastructure and assistance," Kejriwal appended.

At the beginning of his briefing, Kejriwal thanked the home minister for holding the crucial meet adding that all agencies would now work in sync together and also for the Centre's assistance in combating the COVID-19 crisis as infections have seen an alarming surge in Delhi.

Home Minister Amit Shah in a series of tweets, apprised about the steps measures discussed in the meeting.

दिल्‍ली के अंदर कोविड-19 के बढ़ते मामलों और यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की।



मई 2020 में मोदी सरकार ने दिल्ली की जनता को कोरोना से बचाने के लिए दिल्ली सरकार के साथ विभिन्न कदम उठाये थे जिनके सकारात्मक नतीजे सभी को देखने को मिले थे। pic.twitter.com/iTOW18kATd — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

READ | Situation Of Air Pollution In Delhi-NCR Likely To Improve: IMD Official

Measures laid down by the home minister:

First, the RT-PCR test in Delhi will be increased two-fold. Mobile testing vans of the Ministry of Health and ICMR will be deployed where there is a high risk of getting Covid, making maximum use of the capacity of labs in Delhi. The capacity of hospitals in Delhi and the availability of other medical infrastructure should be increased. In the same direction, 250 to 300 ICU beds will be included in DRDO Covid Hospital located in Dhaula Kuan in May, which can be treated for serious Covid patients there. The 10,000-bed Covid Center in Chhattarpur will be further strengthened with an aim to increase the availability of beds with oxygen facilities. Some identified hospitals of MCD will be converted into dedicated hospitals for the treatment of light-hearted Covid-19 patients. Dedicated multidisciplinary teams will visit all private hospitals in Delhi to clearly indicate the availability of beds and also for the inspection of the medical infrastructure related to Covid-19. Review of all previously initiated containment measures such as setting up of containment zones, contact tracing and quarantine and screening. Especially those who are at high risk of getting Covid should be constantly reviewed so that there is no shortage in implementing preventive measures. In addition to police forces assigned in Delhi, the Centre will also give CAPF, doctors and paramedical staff due to shortage of health workers in the national Capital. To save more lives, dedicated force be given for COVID-19 patients under home isolation for tracking and be given special care in case a need to be shifted to medical facilities. Protocols have been decided for plasma donation for severe COVID-19 patients. To save more and more people in Delhi, the Central Government will provide oxygen cylinders, High Flow Nasal Cannula and all other essential health equipment. A concrete dialogue strategy to be formed in Delhi over educating people of COVID-19 behaviour and the long term effects of Coronavirus on the health of people.

READ | 95 More Die Of COVID-19 In Delhi; Positivity Rate Over 15%

आज बैठक में विभिन्न निर्देश दिये।



1) सर्वप्रथम दिल्‍ली में RT-PCR टेस्ट में दो-गुना वृद्धि की जाएगी।



2) दिल्‍ली में लैबों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करके, जहां कोविड होने का खतरा ज़्यादा है, वहां स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय तथा ICMR की मोबाइल टेस्टिंग वैनों को तैनात किया जाएगा। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

3) दिल्ली में अस्पतालों की क्षमता तथा अन्‍य मेडिकल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की उपलब्‍धता में वृद्धि की जानी चाहिए।



इसी दिशा में मई में बनाए गये धौला कुआं स्थित DRDO के कोविड अस्पताल में 250 से300 ICU बेड और शामिल किए जाएंगे, जिसे गम्भीर कोविड रोगियों का वहाँ इलाज किया जा सके। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

4) ऑक्‍सीजन की सुविधा वाले बेडों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्‍य से छतरपुर के 10,000बेड वाले कोविड सेंटर को और सशक्त किया जाएगा।



5) MCD के कुछ चिन्हित अस्‍पतालों को हल्‍के-फुल्‍के लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए डेडिकेटेड अस्‍पतालों के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

6) कोविड-19 संबंधी मेडिकल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर की उपलब्‍धता तथा मरीजों की भर्ती की स्थिति के इंस्पेक्शन तथा पहले लिए निर्णय के अनुसार, बेडों की उपलब्धता की सही स्थिति को स्‍पष्‍ट रूप से दर्शाने के लिए, डेडिकेटेड बहु-विभागीय टीमें, दिल्‍ली के सभी प्राइवेट अस्‍पतालों में जाएंगी। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

7) पहले शुरू किए गए सारे कंटेनमेंट उपायों की समीक्षा हो, जैसे कंटेनमेंट जोनों की स्‍थापना, कंटेक्‍ट ट्रेसिंग तथा क्वारंटीन और स्‍क्रीनिंग।



विशेषकर वह लोग जिन्हें कोविड होने का खतरा अधिक है उनकी लगातार समीक्षा की जानी चाहिए ताकि रोकथाम उपायों को लागू करने में कोई कमी ना रह जाए। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

8) केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों ने कोरोना से लड़ने में देश और दिल्ली की जनता का बहुत सहयोग किया है।



मोदी सरकार ने दिल्ली में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को देखते हुए CAPF से अतिरिक्‍त डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ देने का निर्णय किया है, उन्हें शीघ्र ही एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जायेगा। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

9) आज की बैठक में यह भी निर्देश दिए कि कोविड-19 के होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की ट्रैकिंग रखने तथा तत्‍काल मेडिकल सुविधा की आवश्‍यकता पड़ने पर उनको तुरंत कोविड अस्‍पतालों में शिफ्ट करने की जरूरत पर विशेष रूप से बल दिया जाए। जिससे अधिक से अधिक लोगों के जीवन को बचाया जा सके। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

10) गंभीर कोरोना मामलों में प्‍लाज्‍मा डोनेशन और प्रभावित व्यक्तियों को प्‍लाज्‍मा प्रदान किए जाने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश दिए।



डॉ. वी के पॉल, निदेशक एम्‍स और महानिदेशक ICMR के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति इसपर जल्द ही रिपोर्ट देगी। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

11) दिल्ली में अधिक से अधिक लोगों की जान बचने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन सिलिंडर, High Flow Nasal Cannula व् अन्य सभी जरुरी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध करवाएगी। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

12) सुरक्षा ही कोरोना का एक मात्र उपाय है, इसलिए लोगों को COVID-19 Behaviour के बारे में बताने तथा लंबे समय में मेडिकल और स्‍वास्‍थ्‍य मानदंडों पर इससे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली में ठोस संवाद कार्यनीति होनी चाहिए। इसके लिए भी निर्देश दिए। — Amit Shah (@AmitShah) November 15, 2020

READ | Amit Shah Calls Emergency Meet On Rising COVID Cases In Delhi; CM Kejriwal To Attend