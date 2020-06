Happy Father's Day: 11 Shayari In Hindi To Share With Your Father

Father’s Day is celebrated worldwide to honour fatherhood and paternal bonds. On Father’s Day, children celebrate the contribution that fathers and father figures make to the lives of their children. Father’s day is celebrated on a variety of dates worldwide but many countries observe this day on the third Sunday in June.

Father’s Day 2020 will be celebrated on June 21. Here are some fathers day Shayari in Hindi. Send these to your fathers and uncles to make them feel special on this day.

Father's Day shayari in Hindi

दिमाग में दुनिया भर की टेंशन और

दिल में सिफर अपने बच्चों की फ़िक्र वो

शख्स और कोई नहीं वो हैं पिता Happy fathers day धरती सा धीरज दिया और आसमान सी उंचाई है

जिन्दगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है

हर दुख बच्चों का खुद पे वो सह लेतें है

उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते है”

मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिंदगी की फ़िक्र बहुत है।

मार डालती ये दुनिया कबकी हमें,

लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। सारा जहां है वो जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा मैं,

मेरे प्यारे पापा है वो, जिनको देखकर जीना सीखा मैं। I

Love You Papa, Happy Father’s Day !!

पापा एक दिन क्या आपके नाम कर दूं,

एक बार कह दो तो अपनी जान आपके नाम करदूं

आपनें ही तो इन सासां को जिन्दगी दी है

आप के होने से ही मेरी पहचान बनी है..!!

पिता के बिना जिंदगी वीरान होती है ,

तनहा सफर में हर राह सुनसान होती है ,

जिंदगी में पित क होना जरूरी है ,

पिता के साथ से हर राह आसान होती है .

हैप्पी फादर्स डे पापा

अज़ीज़ भी वो है ,नसीब भी वो है ,

दुनिया की भीड़ में करीब भी वो है

उनकी दुआ से चलती है ज़िन्दगी

क्यों की खुदा भी वो है ,

और तक़दीर भी वो है ..!!

Happy Father’s Day 2020

हैँ समाज का नियम भी ऐसा पिता सदा गम्भीर रहे,

मन मे भाव छुपे हो लाखोँ, आँखो से न नीर बहे!

करे बात भी रुखी-सूखी, बोले बस बोल हिदायत के,

दिल मे प्यार है माँ जैसा ही, किंतु अलग तस्वीर रहे!

पापा का आशीष बनाता है,

बच्चे का जीवन सुखदाइ ,

पर बच्चे भूल ही जाते हैं ,

यह कैसी आँधी है आई |

हँसते हैं हंसाते हैं मेरे पापा,

मेरे लिये खुशिया लाते हॆ मेरे पापा.

जब मे रुठ जाती हूँ,

तो मनाते हे मेरे प्यारे पापा.

गुडिया हु मे पापा की,

ओर मेरे सब से प्यारे दोस्त हॆ पापा,

Happy Fathers Day Papa

एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,

जीवन में पिता का स्थान प्रभु से कम नहीं है।

पिता सदा हमारा ध्यान रखते है,

और निस्वार्थ प्यार करते हैं।

फ़ादर्स डे के शुभ अवसर पर शुभ कामना !

पापा ने ही तो सिखलाया,

हर मुश्किल में बन कर साया

जीवन जीना क्या होता है,

जब दुनिया में कोई आया| प्यारे पापा के प्यार भरे,

सीने से जो लग जाते हैं,

सच कहती हूँ विश्वास करो,

जीवन में सदा सुख पाते हैं

