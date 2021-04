20 Ram Navami Status In Marathi To Upload On WhatsApp, Facebook & Instagram

Lord Ram is considered to be the seventh avatar of Lord Vishnu. The birth of Lord Rama is considered to be an auspicious day in Hindu mythology. Ram Navami commemorates the birth of Lord Ram and this year it is falling on April 21st, 2021. People generally write and upload Happy Ram Navami status to mark the day. Here are 20 happy Ram Navami status in Marathi to write on WhatsApp, Facebook, and other social media handles.

20 Happy Ram Navami 2021 status in Marathi

श्री राम ज्यांचे नाव आहे,

ठयोध्या ज्यांचे धाम आहे,

एक वचनी, एक वाणी,

मर्यादा पुरूषोत्तम,

ठशा रघु नंदनाला आमचा प्रणाम आहे…

श्री राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

श्री राम नवमी निमित्त

आपणास व आपल्या परिवारास

हार्दिक शुभेच्छा!

रामनवमीच्या दिवशी प्रभू रामांनी जन्म घेतला तो दृष्टांचा संहार करण्यासाठी या दिवसाचे महत्व ठजिबात कमी होऊ देऊ नका आपल्यातील रावणाला आजच नष्ट करा.

लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरुपं करुणाकरं तं शरणं प्रपद्ये, रामनवमीच्या शुभेच्छा!

आदर्श घ्यावा तर तो प्रभूरामचंद्राकडून कारण त्यांच्यासारखा राजा, मातृ-पितृवचनी पुत्र आणि एकवचनी पुरुष कधीच होऊ शकत नाही. श्रीराम नवमीच्या शुभेच्छा!

रामनवमीच्या तुमच्या कुटुंबियांना खूप खूप शुभेच्छा प्रभू रामचंद्रांचा आशीर्वाद सदैव तुमच्यासोबत ठसू द्या. तुमचे घर कायम आनंद, सौभाग्याने भरलेले राहू द्या. पुन्हा एकदा रामनवमीच्या शुभेच्छा!

माता सीतेचे धैर्य, लक्ष्मणाचे तेज आणि भरताचे त्याग आपल्या सगळ्यांना आयुष्यात शिकवण देत राहो.

आज प्रभू राम ठसते तर त्यांनी प्रेमाचा खरा ठर्थ लोकांना शिकवला ठसता.

वाईटाचा त्याग कर,सत्याची कास धर.. ठरे मानवा जरा प्रभू रामांच्या विचाराची कास धर.. श्री राम नवमीच्या शुभेच्छा!

प्रभू रामचंद्रासारखा राजा होणे नाही. प्रजेला सर्वस्व मानणाऱ्या या देवतेच्या विचारांचा ठवलंब केला तरी पुरे... श्री राम नवमीच्या शुभेच्छा!

बळे आगळा कोदंडधारी। महाकाळा विक्राळ तोही थरारी। पुढे मानवा किंकारा कोण ठेवा । प्रभाते मनी राम चिंतित जावा । राम नवमीच्या शुभेच्छा

रामाप्रती भक्ती तुझी । राम राखे ठंतरी । रामासाठी भक्ती तुझी । राम बोले वैखरी । उच्चारिता राम होय पाप चर । पुण्याचा निश्चय पुण्यभूमी ।।

रामश्याम हा धर्मपारायण हा चक्रायुथ श्रीनारायण जगदुत्पादक त्रिभुवनजीवन मानवी रामरुप ल्याला

जो सत्यमार्गावर चालतो राम त्यांनाच भेटतो. राम नवमीच्या शुभेच्छा

प्रभू रामाला जीवनाचे सत्य माना आणि मार्गक्रमण करत राहा तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल. श्रीराम नवमीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला हार्दिक शुभेच्छा!

राम ही राष्ट्राची संपत्ती आहे.. राम राष्ट्राचे प्राण आहे… रामाचे ठस्त्तित्व म्हणजे भारताचे नवनिर्माण आहे...राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा

प्रभू रामांच्या चरणी लीन राहाल तर आयुष्यात कायम सुखी राहाल.. राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

ज्यांच्या आयुष्यात पाप नाही, जो कायम सदमार्गावरुन चालतो. प्रभू राम त्यांनाच प्रसन्न होतो.

ज्यांचा कर्म धर्म आहे.. ज्यांची वाणी सत्य आहे. त्यावर प्रभू रामचंद्राची कृपा आहे. राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मर्यादा पुरुषोत्तम राम यांच्या जन्म दिनी राम नवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!