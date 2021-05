Akshaya Tritiya Quotes In Hindi To Share With Your Friends, Family And Loved Ones

Akshaya Tritiya 2021 is just around the corner. The festival celebrated among Hindus and Jains marks never-ending prosperity and success. In Hindu mythology, Akshaya Tritiya was the day when goddess Lakshmi granted King Kuber's prayers to receive wealth and prosperity. It has since been celebrated as a favourable date to purchase gold, property and other luxurious items.

The Jain community believes that Lord Rishabhdev, the first Tirthankara, had ended his year of abstinence and fasting on Akshaya Tritiya by drinking sugarcane juice. Jains also call it the festival of Varshi Tapa. All over India, the festival is known by different names. In Rajasthan and Gujurat, it is called Akha Teej and in Chhatisgarh, it is known as Akti. As the auspicious occasion of Akshaya Tritiya gets closer, here are some quotes and wishes in Hindi to wish your family, friends, loved ones and colleagues a Happy Akshaya Tritiya 2021.

Akshaya Tritiya quotes in Hindi

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं.. आपके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी क वास हो, संकटों का नाश हो, शान्ति का वास हो, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं अक्षय तृतीया आई है, संग खुशियां लाई है, सुख समृद्धि पाई है, प्रेम की बहार छाई है, आपको और आपके परिवार को, अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई सोने का रथ, चांदी की पालकी बैठकर जिसमें लक्ष्मी मां हैं आई, देने आपके परिवार को अक्षय तृतीया की बधाई.. घनर घनर बरसे जैसे घटा, वैसे ही हो धन की वर्षा, मंगलमय हो यह त्योहार, भेंट में आये उपहार ही उपहार. अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं! इस अक्षय तृतीया पर आपको हर वो खुशी मिले जिसकी आपने इच्छा की है आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं कामयाबी कदम चूमती रहे, खुशियां आस-पास घूमती रहें। धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार, ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार। अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं घनर घनर बरसे जैसे घटा, वैसे ही हो धन की वर्षा, मंगलमय हो यह त्योहार, भेंट में आये उपहार ही उपहार, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं! हर काम पूरा हो, कोई सपना न अधूरा हो, धन-धान्य और प्रेम से भरा हो जीवन, घर में हो लक्ष्मी का आगमन, अक्षय तृतीया की बधाई इस अक्षय तृतीया भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपको जीवन में सारी खुशियां मिलें। आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए, अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अक्षय तृतीया भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपको जीवन में सारी खुशियां मिलें, आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए, इस अक्षय तृतीया भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। नोटों से भरी जेब हो, खुशियों से भरा संसार इस अक्षय तृतीया पर मिले आपको अपनों का प्यार, हैप्पी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आई है, संग खुशियां लाई है, सुख समृद्धि पाई है, प्रेम की बहार छाई है, आपको और आपके परिवार को

अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएँ।

अक्षय तृतीया का पर्व हिन्‍दू पंचांग के अनुसार

बैसाख महीने की शुक्‍ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। लक्ष्मी माता का नूर आप पर बरसे, हर कोई आपसे लोन लेने को तरसे, भगवान आपको दे इतना धन, कि आप चिल्लर को तरसे... अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई।