Akshaya Tritiya Quotes In Hindi To Forward To Friends And Family On This Auspicious Day

Akshaya Tritiya is an important festival for the Hindus and Jains. The festival will be celebrated with utmost devotion on April 26, 2020. The festival is also known as Akha Teej. Akshaya Tritiya is considered to be an extremely auspicious day to invest in some new properties, jewellery or any new endeavours. However, due to the COVID-19 lockdown in India, the festival won't be celebrated this year.

Akshaya Tritiya is celebrated in the Vaisakha month of every year

It is celebrated in the Vaisakha month of every year. In Jainism, the festival is considered to be auspicious as it is believed that saint Rishabdev ended his one-year asceticism after consuming sugarcane juice. Here are some Akshaya Tritiya Quotes in Hindi which you can send to your near and dear ones. These Akshaya Tritiya Quotes in Hindi also depict the divinity of the festival in a perfect manner.

Akshaya Tritiya Quotes in Hindi to send to your near and dear ones on this auspicious day

दिनों दिन करें तरक्‍की नौकरी या व्‍यापार

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार,

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार,

ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार,

अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं

कदम चूमती रहे, खुशियां आस पास घूमती रहे

धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार,

ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार

अक्षय तृतीया आई है,

संग खुशियां लाई है,

सुख समृद्धि पाई है,

प्रेम की बहार छाई है,

आपको और आपके परिवार को

अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई

Akshaya Tritiya quotes in Hindi

आपके घर में धन की बरसात हो,

लक्ष्मी का वास हो,

संकटों का नाश हो

शान्ति का वास हो

Happy Akshaya Tritiya quotes in Hindi

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार, होती रहे सदा आप पर धन की बौछार, ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार

आपके घर में धन की बरसात हो, लक्ष्मी क वास हो, संकटों का नाश हो, शान्ति का वास हो

लक्ष्मी माता का नूर आप पर बरसे, हर कोई आपसे लोन लेने को तरसे, भगवान आपको दे इतना धन की आप चिल्लर को तरसे

कदम चूमती रहे, खुशियां आस पास घूमती रहे, धन की हो भरमार, मिले अपनों का प्यार, ऐसा हो आपके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार

घनर घनर बरसे जैसे घटा, वैसे ही हो धन की वर्षा, मंगलमय हो यह त्योहार, भेंट में आये उपहार ही उपहार

