Alvida Jumma Mubarak Status In Hindi Which You Can Send To Your Family And Friends

Alvida Jumma is the last Friday that falls before Eid al-Fitr. Long prayers are offered on this Jumma as it is the last Friday prayer to be offered in the month of Ramazan. The day is auspicious in the Islamic calendar for which people gather in mosques and devote themselves completely to God. On this occasion, here are a few wishes that you can send through to the people close to you.

Alvida Jumma Mubarak Status in Hindi

Quraan padho to dil khil jaaye,

Namaz padho to chehra roshan ho jaye,

Kitni dilkash he Rasul-E-Khuda ki sunnatein,

Ammal karo to zindagi sanwar jaye

Jumma Mubarak to all Muslim.

जब रन राजी होने लगता है तो

बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हु जाता है

और ये इसकी रहमत की पहेली निशानी है

अल्लाह सब के साथ हैं,

तस्वीर ए कैनात का अक्स हैं अल्लाह,

दिल को जो जगा दे वो एहसास हैं अल्लाह,

ए बाँदा ए मोमिन तेरा दिल क्यों उदास हैं,

दिल से ज़रा पुकार तेरे पास हैं अल्लाह।

काश उन को भी याद आउ मे जुम्मा की दुआओ मे

जो अक्सर मुझसे कहते हैं दुआओ मे याद रखना

सुकून” और “प्यार” ये चीज़ें ज़िन्दगी मैं ख़ूबसूरत बनती हैं,

अल्लाह पाक आप की ज़िन्दगी मैं किसी एक की भी कमी न करे.

ए अल्लाह एक मौका हमको भी दे सफर-ए-मक्का का,

सुना हैं तेरे घर और जन्नत में कोई फर्क नहीं! .

जुम्मा मुबारक

जो किस्मत में नही हो

वो रोने से नहीं मिलता

मगर अल्लाह से दुआ में मिल जाता है.

Jumma Mubarak Ho

तुम अल्लाह को याद रखों

अल्लाह तुम्हे याद रखेगा.

हर किसी के लिए दुआ किया करों

कया पता किसी के नशीब में

आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही हो

जुम्मा मुबारक।

अजीब था उनका अलविदा कहना सुना कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं

बर्बाद हुवे उनकी मोहब्बत में की लुटा कुछ नहीं और बचा भी कुछ नही..!

तुम ख्वाबों में इन पर्दों में आया ना करो|

हर सुबह जब मुस्कुराकर अलविदा कहना ही है.

तो यूँ प्यार से हर रात गले लगाया ना करो |

अजीब था उनका अलविदा कहना,

सुना कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं,

बर्बाद हुवे उनकी मोहब्बत में,

की लुटा कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीँ..!

Yon Barse Ajj Tujh Par Lutf-o-Karam Ki Barish Ke Bargah-e-Illahi Se Ajj Teri Koi Dua Rad Na Ho “Aameen” Jumma mubarak !!!

विदाई का है दिन माहौल है गमगिन है ये,

आशा पूरी हो तुम्हारी हरेक अभिलाषा।।

सुकून” और “प्यार” ये चार बातें ज़िन्दगी मैं ख़ूबसूरत बनती हैं,अल्लाह पाक तुम की ज़िन्दगी मैं किसी की भी कमी न करे।अमीन…जुम्मा हैप्पी

Touba Ghusal Ki Manind Ha. Touba Ki Jaye Tou Rooh Main Nikhar Ata Ha. Ay ALLAH, Apni Rehmat Say Hamain Har Gunah Say Bacha. Ameen…! Alvida Jumma Mubarak..!

Tumhara Rab Jis cheez ko tumhare kareeb kar de us men hikmat talash kro Or jis cheez ko tum se door kar de us pe sabar Ikhtiyar Karo ..!

चांदनी रात अलविदा कह रही है,

ठंडी सी हवा दस्तक दे रही है,

जरा उठाकर देखो नज़ारों को,

एक प्यारी सी सुबह आपको शुभ दिवस कह रही है!

दोस्त आप का दिन शुभ रहे…!!!

जनम जनम तुम साथ चलना यूही कसम तुम्हे कसम आके मिलनायूही

एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। ..!

आपके चेहरे पे हंसी सदा रहे, मेरा हर लफ्ज आपके लिए दुआ रहे, जिंदगी में पाओ खुशी हर कदम पर, दूर आपसे दुनिया का हर गम सदा रहे.

कितनी जल्दी ये अरमान गुजर जाता है, प्यास लगती नहीं इफ्तार गुजर जाता है, हम सब गुनहगारों की मगफिरत करे अल्लाह, इबादत होती नहीं और रमजान गुजर जाता है

सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम्हें जाए भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, इसी उम्मीद के साथ यार तुम्हें...

सारी जिंदगी लगा दी तूने माल जमा करने में ऐ इंसान, मगर शायद तू ये भूल गया कि ना कफन में जेब होती है, ना कब्र में आलमारी

