Ambedkar Jayanti Quotes In Hindi To Share With Your Friends And Family

Ambedkar Jayanti or Bhim Jayanti is an annual celebration that is observed on April 14 every year on the day of the great Indian freedom fighter and leader Dr B.R. Ambedkar's birthday. He is the man who designed the Constitution of India and fought for the rights of the Dalits. Since 2015, this day is celebrated as a public holiday in India and is typically observed with much enthusiasm as his followers typically take to the streets to sing his praises. However, followers are advised to celebrate Ambedkar Jayanti at home this year in light of the ongoing coronavirus pandemic. But we can still keep up the excitement of this day by sharing these powerful Ambedkar Jayanti Quotes in Hindi with friends and family. Take a look at Ambedkar Jayanti Quotes in Hindi here.

Ambedkar Jayanti Quotes in Hindi

नजरो में नजारा देखा,

ऐसा नजारा नहीं देखा,

आसमान में जब भी देखा

मेरे #भीम जैसा #सितारा नहीं देखा…

जय भीम…

कर गुजर गए वो भीम थे दुनिया को जगाने वाले भीम थे हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा यारों इतिहास को बनाने वाले मेरे भीम थे Happy Ambedkar Jayanti 2021

ना छुरी रखता हुँ,

ना पिस्तोल रखता हुँ,

जय भिम वाला हुँ,

दिल में जिगर और इरादों में तेज़ धार रखता हुँ…

Happy Ambedkar Jayanti 2021

जब भीम थे चलते तो हजारों दिल मचलते, भीम जब रुकते तो तूफ़ान है रुक जाते इतने काबिल थे बाबा की कभी इरादा न बदला, बाबा भीम ने तो सारा इतिहास बदल डाला

ठंबेडकर जी ने हमे बलवान बना डाला है हटा ना पाये वो चट्टान बना डाला है नये युग की हमे पहचान बना डाला है और हवा के ये झोके को तुफान बना डाला है. Wishing you a very Happy Ambedkar Jayanti 2021!

नींद ठपनी खोकर जगाया हमको आँसू ठपने गिराकर हँसाया हमको कभी मत भूलना उस महान इंसान को जमाना कहता हैं बाबा साहेब आंबेडकर जिनको. Happy Birthday Baba Saheb!

ना छुरी रखता हुँ, ना पिस्तोल रखता हुँ, जय भिम वाला हुँ, दिल में जिगर और इरादों में तेज़ धार रखता हुँ. Happy Ambedkar Jayanti 2021!

हम जब चलते है तो देखने वालों का दिल मचल जाता है,

हम जब ठहरते है तो तूफान भी ठहरता है,

हमें बदलने की #कोशीस भी मत करना,

क्योंकि ठगर हम बदलते है तो सारा #इतिहास बदल जाता है…

जय भीम!

नज़ारे देखे हमने हजारों देखा न कभी ऐसा नजारा आसमां में देखे सितारे बहुत पर भीम जैसा सितारा न देखा . जय भीम!

देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था इस आसमां पर ऐसा इक दीपक बाबा साहेब कहलाया था.

आज का दिन है बड़ा महान बनकर सूरज चमका इक इंसान कर गये सबके भले का ऐसा काम बना गये हमारे देश का संविधान .

है ये सारा जहाँ जिनकी शरण में,

हमारा है नमन उन बाबा के चरण में,

है पूजा के योग्य बाबा हम सबकी नजर में,

आप मिलकर फूल बरसायें बाबा के चरण में.

Image Source: Shutterstock