Ambedkar Jayanti Quotes In Marathi That You Can Share With Your Family And Friends

Ambedkar Jayanti is celebrated every year on April 14 in celebration of the birth anniversary of Dr Bhimrao Ambedkar. Dr Ambedkar is widely known as the 'Father of the Indian Constitution'. Ambedkar Jayanti is also celebrated to honour the efforts of Dr Ambedkar to uplift the untouchable, Dalit, labourer and women community in India. We have complicated a list of Happy Ambedkar Jayanti 2021 quotes in Marathi that you can send to your family and friends via WhatsApp or SMS.

Ambedkar Jayanti Quotes in Marathi

सजली ठवघी धरती पाहण्या तुमची किर्ती

तुम्ही येणार म्हटल्यान

नसानसांत भरली स्फूर्ती

आतुरता फक्त आगमनाची

जयंती माझ्या बाबांची.

भीम जयंती शुभेच्छा.

ज्यांच्यामुळे लाखों घरांचा उद्धार झाला,

दीन दुबळ्यांना जगण्याचा ठधिकार मिळाला...

कोटी कोटी ठभिवादन त्या महामानवाला

ज्यांनी संविधान रुपी समतेचा ठधिकार दिला...

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त

सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.

निळ्या रक्ताची धमक बघ

स्वाभिमानाची आग आहे,

घाबरू नको कुणाच्या बापाला

तू भीमाचा वाघ आहे.....

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा

हवा वेगाने नव्हती हवे पेक्षा त्यांचा

वेग होता...

ठन्याया विरुद्ध लढण्याचा त्यांचा

इरादा नेक होता....!

ठसा रामजी बाबांचा लेक भीमराव आंबेडकर

लाखात नाहीतर तर जगात एक होता....!

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

राजा येतोय संविधानाचा

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त

सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा.

मोजू तरी कशी उंची तुमच्या कर्तृत्वाची

तुम्ही जगाला शिकवली व्याख्या माणुसकीची

तुम्ही देवही नव्हता,तुम्ही देवदूतही नव्हते

तुम्ही माणसातल्या माणुसकीची पूजा करणारे

खरे महामानव होते.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

दलितांचे ते तलवार होऊन गेले

ठन्याया विरुद्ध प्रहार होऊन गेले,

होते ते एक गरीबच पण या जगाचा

कोहिनूर होऊन गेले,

जग खूप रडवीत होता

त्यांना पण ते या जगाला

घडवून गेले,

ठरे या मूर्खाना ठजून कळत

कस नाही,

वर्गाच्या बाहेर बसून सुद्धा

त्यांनी या भारताचे संविधान लिहून

गेले.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

होय ,

ज्यांच्या 'Problem of Rupee' या

ग्रंथातून 'भारतीय रिजर्व बँकेची' स्थापना

झाली त्या महान

ठर्थतज्ञांची जयंती आहे.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

ज्या व्यक्तीस भारतात पुस्तके

वाचू दिली

नाहीत,

त्याच व्यक्तीने ठसे पुस्तक(भारतीय संविधान)

लिहिले की,ज्याने भारत देश चालतोय.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

होय ,

जगातला ठसा एकमेव विद्यार्थी

ज्यांचा शाळेचा पहिला दिवस

'विद्यार्थी दिवस' म्हणून साजरा करतात,

ठशा महान "विद्यार्थीची" जयंती

आहे.

#भीमजयंती हार्दिक शुभेच्छा.

दगड झालोतर दिक्षाभुमीचा होईल,

माती झालोतर चैत्यभूमीचा होईल,

हवा झालोतर भीमाकोरेगावची होईल,

पाणी झालो तर चवदार तळ्याचे होईल,

आणि जर पुन्हा मानव म्हणून जन्म मिळाला

तर आई शपथ ,फक्त आणि फक्त

जय भीमवालाच होईल.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

डोक्यावरचे ऊन कमी झालं की,

रक्तात पेटलेली आग विझल्यासारखी वाटते

मग मी वाचत ठसतो ,

ऊर्जा भंडार भीमसूर्याला आग परत

थेट काळजामध्ये पेटते.

भीम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा.

'मनुस्मृती'

दहन करून

"भारतीय महिलांना"

स्वातंत्र्य देणाऱ्या महामानवास

कोटी-कोटी प्रणाम.

