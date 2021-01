Army Day Wishes In Hindi That You Can Send To Celebrate This Special Occasion

Indian Army Day, or Army Day, is celebrated on January 15 throughout the country. The day is celebrated in recognition of General KM Cariappa who took over the Indian Army from the last British Commander-in-Chief General Sir Francis Butcher on January 15, 1949. The celebrations take place in Cariappa Parade ground in Delhi cantonment and Gallantry awards, as well as Sena Awards, are given out. Army Day marks the day to salute the soldiers who sacrificed their lives for the country. On the occasion, here are Army Day wishes in Hindi for you to send across and thank the soldiers and veterans of the Indian Army for their services.

Army Day Wishes in Hindi

It is time to celebrate the Indian Army Day by sending these messages, wishes to the soldiers and veterans who work hard and make sure that the citizens are safe. Here are the Indian Army Day wishes in Hindi. Happy Army Day 2021!

जो पूरी रात जागते हैं जरूरी नहीं वो सिर्फ आशिक ही हो, वो देश पर मर मिटने वाला जवान भी हो सकता है.

मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है.

फौजी की मौत पर परिवार को दुख कम, और गर्व ज्यादा होता है, ऐसे सपूतों को जन्म देकर, मां का कोख भी धन्य हो जाता है… भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं

आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, एक बार फिर से राष्ट्र की कमान हम हिंदुस्तानी अपने हाथ धरे, आओ भारतीय सेना दिवस का मान करें.. भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं

कौन कहता है पहली नजर में इश्क नहीं होता, वतन से किया था आज तक वफा निभा रहा रहा हूं.

Aao Desh Ka Sammaan Kare, Shahido ki Shahadat Yaad Kare, Jo Kurdaan ho Gaye Mere Desh par, Unhe sar jhuka kar salaam kare. Happy Indian Army Day.

तिरंगा हमारा है शान-ए-जिंदगी, वतन परस्ती है वफा-ए-जिंदगी, देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें! Happy Indian Army Day.

ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं।- भारतीय सेना Happy Indian Army Day.

शांति से आप अपने घर में रह सकते है जबतक, की भारतीय सेना सीमा पर तैनात है.

फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीन-ए-हिन्द पर उन्हें जवान कहते हैं!

Sir Jhuka Kar, Dil Thaam Kar Karein Un Veer Jawano Ko Yaad Jinse Hai Desh Ka Gaurav Aabad. Happy Indian Army Day.

उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहँदी वाले हाथों ने मंगल-सूत्र उतारे हैं. Happy Indian Army Day.

लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम-ऐ-आजादी! शहीदों को नमन… जय हिंद जय भारत!

कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना. Happy Indian Army Day.

(Message credit: Lovesove.com)

