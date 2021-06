Bihar Diwas Quotes In Hindi: Share These Heartwarming Quotes With Friends And Family

Bihar Diwas is celebrated every year on March 22. According to a report in Jansatta, the day is remembered as Bihar Diwas as Bengal was separated from Bihar on this day. Hence every govt in the state celebrates this day to mark the carving of Bihar out as an independent state. Aside from India, the Bihari community living worldwide celebrates this day to remember their homeland and its rich history. Here are some Bihar Diwas Quotes in Hindi.

Bihar Diwas Quotes in Hindi

ऐ बिहार, तू बेमिसाल

तुझ से हैं हम तुझमें मगन!

हरियाली तेरे कदम चूमती, बहती पावन पवित्र गंगा, सीमा पर तुझको घेरे है

अवध झारखंड और बंगा, देकर कुर्बानी प्राणों की,

सचिवालय पर लहरा दिया तिरंगा

आओ संभालें इसका चैन औ’ अमन

शत शत नमन तुझे शत शत नमन| Happy Bihar Diwas 2021.

विश्व को लोकतंत्र की राह दिखाने वाले ज्ञान व संस्कृति की भूमी बिहार की समस्त जनता को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ!

विश्व को प्रथम लोकतंत्र, अहिंसा, सदभाव, करूणा व प्रेम का सन्देश देने वाली ज्ञान एवं संघर्ष की भूमि बिहार के स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

बुद्ध,सम्राट अशोक,महावीर,गुरु गोविंद सिंह,वीर कुंवर सिंह,रेणु,दिनकर,डॉ राजेंद्र प्रसाद,विद्यापति,भिखारी ठाकुर,नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अनगिनत महापुरुषों/स्थलों से जाना जाने वाला बिहार, हां ये है मेरा बिहार।

Happy Bihar Diwas 2021

Bihar Diwas status in Hindi

ज्ञान, स्वाभिमान और परिश्रम की भूमि बिहार प्रदेश के सभी वासियों को की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने गौरवशाली इतिहास से बिहार न सिर्फ देश के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक रहा बल्कि भारतवर्ष के विकास और निर्माण में भी बिहार का अद्वितीय योगदान रहा है।

जोश है, होश है, हौसलों से यारी है। दुःख से, दर्द से, उबरने की बारी है। गर्व से, शौर्य से, बोल तू “बिहारी” है। हां हम “बिहारी” है।।

सीधी-सादी बोली अपनी, सीधे-सादे लोग, लालच, झूठ और मक्कारी के हमको नहीं हैं रोग| अपने अंदर जिन्दा रक्खा है हमने इंसान, हम हैं बिहारी, सारे जग में हम भारत की शान, मेहनत अपना दीन धरम है, मेहनत है ईमान||

पीछे का इतिहास देख लो, आगे की तैयारी हूँ। हाँ, मैं बिहारी हूँ। दिवस की शुभकामनाएँ।

