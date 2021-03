Check Out These Holi Quotes In Hindi To Share With Your Loved Ones In Holi 2021

Holi is one of the most popular Hindu festival and this year it will be celebrated on March 29. The story behind Holi is still one of India’s most popular folklore. The festival is celebrated to remember the eternal and divine love between Radha and Krishna, the gods from Hindu Mythology. Every year children and adults likewise enjoy this festival with friends and family. Here are some Holi Quotes in Hindi to share with your loved ones.

Holi Quotes in Hindi

रीत का रंग पीला, नेह का रंग नीला

हर्ष का हरा, लावण्य कि लाली,

प्रेम के जल में हमने मिला ली,

उस रंग से मै खुद को रंग दूँ

इसको रंग दूँ उसको रंग दूँ

सभी प्रियजन जो मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनायें….

त्यौहार है ये रंग का; त्यौहार ये भंग का;

मस्ती में मस्त हो जाओ आज;

होली में दुगना मज़ा है यार के संग का!

सभी मित्रों को मेरी ओर से होली मुबारक हो!

होलिका दहन क साथ बीते पूरे वर्ष की सारी कड़वी यादों, ठनुभवों और दु:खों को जलाकर आने वाले नववर्ष में प्रेम, उल्लास, आनंद, उमंग और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करें ।

होली की हार्दिक शुभकामनायें। Happy Holi 2021

मन में नहीं कपट छल हो

ऊँचा बहुत मनोबल हो

होली के हर रंग समेटे

दिल पावन गंगाजल हो

ठंतरमन भी स्वच्छ हो पूरा

बदरी छाई है फाल्गुन की,

फिर हुड़दंग मचाएंगे

एक रंग में सबको रंगकर

फिर से होली मनाएंगे…

Happy Holi 2021

मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्‍मीद कान्‍हा का प्‍यार, मुबारक हो आपको होली का त्‍योहार।

खा के गुझिया, पी के भांग, लगा के थोडा सा रंग, बाजे ढोलक और मृदंग, खेले होली हम तेरे संग। होली की ढ़ेरों बधाई।

Image Credit: Unsplash