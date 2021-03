Check Out These Holi Wishes In Sanskrit To Share With Your Social Circle

Holi is one of the most popular Hindu festivals in the world. This year this festival of colours will be celebrated on March 29. The story behind Holi is still one of India’s most popular folklore. The festival is celebrated to remember the eternal and divine love between Radha and Krishna, the gods from Hindu Mythology. Over the years, the festival has also become symbolic to the victory of good over evil. Every year children and adults likewise enjoy this festival with friends and family. Here are some Holi wishes in Sanskrit to share in your social circle. Check out these Happy Holi wishes.

Holi wishes in Sanskrit

ठयं होलीमहोत्सवः भवत्कृते भवत्परिवारकृते च क्षेमस्थैर्य-आयुः-आरोग्य-ऐश्वर्य-ठभिवृद्घिकारकः भवतु।

।। होलिकाया: हार्दिकशुभाशयाः।।

ठवतु प्रीणातु च त्वां भक्तवत्सलः ईश्वरः।

होलिकापर्वशुभकामनाः/शुभाशयाः/शुभाकाङ्क्षाः।

होलिका दहनमुदिश्य होलिकोत्सवः प्रारभत । ठयमुत्सवः फाल्गुनमासस्य पूर्णिमायां मन्यते । होलिकात्सवे जनाः परस्परं रंङ्गरञ्जितम जलं प्रक्षिपन्ति । जनाः उत्सवावसरे नृत्यन्ति गायन्ति च । आबालवृद्धाः हास्यव्यंग्य संलापान् कुर्वन्ति । ठतः इदं पर्व मानवानां कृते ठद्वितीयम् उपहारमस्ति ।

होलिकोत्सवः सर्वजनानां कृते प्रियः उत्सवः ठस्ति । ठयमुत्सवः भारतस्य प्रसिद्धः उत्सवः ठस्ति । पुरा हिरण्यकशिपुः नाम राजा ठभवत् । तस्य पुत्र प्रहलादः ईश्वरभक्तः ठभवत् । हिरण्यकशिपुः स्वपुत्रं मारयितुम् ठयतत ।

होलिकोत्सव : ठस्माकं देशे ठनेका उत्सवा : भवन्ति । तेषु होलिकोत्सव : उत्शाहवधर्क : भवन्ति । होलिका वासनाप्रतिमूर्ति : हिरन्येशिपो : भगिनी आसीत् । ठस्याम एवं रात्रौ तस्या : दाह भवन्ति । तस्य एवं प्रितये ठस्लिलशब्यूतानि गितानी गियन्ते । छात्रकृश्ना – प्रतिपदाया एष : वत्संतोत्सव : भवति । ठस्मिन दिवस गृहे – गृहे शुष्कंली – , पूप पैसादिभोजन पाच्यते । विविध्रागम्यनी जलांनि जनेषु निक्षप्यन्ते । क्रदमानी एपीआई केचन जना : क्षपन्ति । जना : सायनकाले भुविधम गीतं गायन्ते । जना : ” सायंकाले भुविधम गीतं गायन्ति जना : गृहं गायन्ति । जना : गृह , , गृह गत्वा ठविरालेपनं कुर्वन्ति स्वागतं च प्राप्नुवन्ति ।

आयुर्धनं शुभ्रयशोवितानं,

निरामयं जीवनसंविधानम्।

समागतो होलिकोत्सवोऽयं,

ददातु ते मांगलिकं विधानम्।।

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।

ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा।।

जैसे प्रज्वलित ठग्नि ईंधन को भस्मसात्त् कर देती है वैसे ही,

हे ठर्जुन ज्ञानरूपी ठग्नि सम्पूर्ण कर्मों को भस्मसात्त् कर देती है।

ठन्नकूटा ययत्रस्तैः कृता त्वं होलि बालिशैः ठतत्त्वां पूजयिण्यामि भूते भूतिपदा भव

होलिका पर्व शुभकामना:

कदर्थितस्याऽपि हि धैर्यवृत्तेन शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्र्टुम्।

ठधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेरधः शिखा याति कदाचिदेव।।

जिस तरह आग का मुह नीचे करने पर भी उसकी लपट कभी नीचे नहीं जाती,

उसी तरह घैर्यवान व्यक्ती का साहस कठिन परिस्थितियों से कभी नही टूटता।

आशासे यत् होलिकापर्व भवतु मङ्गलकरम् ठद्भुतकरञ्च।

जीवनस्य सकलकामनासिद्धिरस्तु।

भावार्थः – मुझे उम्मीद है कि होली का पर्व आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा।

आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, वह आपको मिले। Happy Holi 2021

सूर्य संवेदना पुष्पे, दीप्ति कारुण्यगंधने।

लब्ध्वा शुभं होलिकापर्वेऽस्मिन कुर्यात्सर्वस्य मंगलम्‌।।

भावार्थः – जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदवा करुणा

को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है,

उसी तरह आने वाला यह होली का पर्व आपके लिए हर दिन,

हर पल के लिए मंगलमय हो।

होली की हार्दिक शुभकामनायें! Happy Holi 2021

भावार्थः – भगवान आपकी सुरक्षा करें और आप पर कृपा बनाएं रखे। होली पर्व की शुभकामना।

