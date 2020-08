Dahi Handi Wishes In Hindi To Send And Celebrate The Birth Of Lord Krishna

Dahi Handi, also known as Gokul Ashtami and Krishna Janmashtami, is one of the most prominent Hindu festivals. The days marks the birth of Lord Krishna, the eighth avatar of Lord Vishnu. The festival generally falls in the month of August or September, every year. Dahi Handi 2020 falls on August 11.

The festival sees people hanging earthen pot filled with curd at a convenient height, then a group of men or boys for teams to make a human pyramid and attempt to break the pot. This year amid the ongoing pandemic, people will follow social distancing to keep themselves safe. But here is a collection of Dahi Handi wishes in Hindi that one can send across to their friends and family to celebrate the birth of Lord Krishna.

Dahi Handi wishes in Hindi

Shri Krishna Govind Hare Murare

He Nath Narayan Vasudeva

Tribhvan Ke Swami

Sakha Humare He Nath Narayan Vasudeva

Aapko Janmashtami ki hardik Shubhkamnaye!

Yashoda ka nandlala birij ka ujala hai.

Nand lal se to sara jag zilmilzye.

Krishna Janmashtami ki haardik subhkaamnaye!

Krishna jinka nam,

Gokul jinka dham,

Ase shree krrishn bhagwan ko,

Ham sab ka pranam.

Janmashtami ki shub kamnaye!

Jai Shree Krishna

‘Nand’ ghare aanad bhayo

“jay kaniya lalki”

‘Gökul’ ma aanad bhayo

“jay bölö göpalki”

‘Hathi’ diyo ‘ghöda’ diyo

“or diyo palkhi”

‘Yasoda’ ne ‘lal’ bhayo

“jay bolo gopalki”

Happy janmastmi

“Jay Sri Krishna”

Krishna k kadmo pe kadam badate chalo.

Ab murli nahi to citi bajate chalo.

Radha to ghar wale dilayenge hi magar tab tak gopiya patate chalo!

Happy gokul Ashtami

Nand ka dulara, Devki ka pyara

Yashoda ki aankh ka tara Jai ho teri Gokul ke gwala

Peeda haro hum sabki Yeh vinati hai hum sabki

Ab to darsh dikhao bhagwan Jai ho jai natkhat Nand Lala

Vrindavan ka yara Teri sada hi jai jai kara!

Happy Janamasthami!

Radha ki chahat h krishna, Uske dil ki virasat h krishna, Chahe kitna v ras racha le krishna, Duniya to phir v yhi kehti h. “RADHE KRISHNA”

Happy Janamasthami!

Aao milkar sajayein Nandlal ko,

Aao milkar karein gungaan unka,

Jo sabko raah dikhaate hai aur

Sabki bigadi banate hain,

Chalo dhoom dhaam se manaayein janamdin unka…

Janmashtami ki Subhkamnaayein.

Logo ki raksha karne

Ek ungali par pahaad uthaya

Ussi kanhaiyya ki yaad dilaane

Janmashtami ka paavan din aaya

Happy Janamasthami!

Gokul me jo kare niwas,

Gopiyo sang jo rachaye raas,

Devki-Yashoda jinki maiya,

aise hamare kishan kanhaiya.

May Krishna fulfill all your wishes.

Happy Janamasthami!

Mor mukut makar aakriti kundal Aur bajanti mala

Baso more nainan me nandlala

Happy Janamasthami!

Janmashtami ke is shub avsar par.

Hum ye kaamna karty hai ki.

Shree Krishna ki kripa.

Aap par, aur app ke pure parivar par .

HAmesha bani rahe !.

Happy Janmashtami.

Makhan ka katora, mishri ka thaal,

Mitti ki khushbu, barish ki fuhar,

Radha ki ummeed kanhaiya ka pyar

Mubarak ho apko Janmashtami ka tyohar Wish You Happy Janmashtami

Wo kala, Bansuri wala

Aisi raas rachaaye

Subh-budh apni kho den gopiyan

Murali aisi madhur bajaaye

Janmdin hai aaj us natkhat ka

Kanha jise sab log bulaayen

Janmashtami ki Shubhkaamnayen!

Gokul me ji kare niwas Gopiyo sang jo rachye raas,

Devki-Yashda jinki maiya,

Aisehamare kishan kanhaiya

Jai shree krishna

Happy janmashtami to all

