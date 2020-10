Dussehra Quotes In Hindi To Send To Your Family & Friends On This Auspicious Day

Vijaya Dashami or Dussehra 2020 is finally here. Celebrated on the end day of Navaratri, Dussehra celebrates the victory of Lord Rama over Ravana. On this auspicious day, many devotees organise pujas in Pujas. For Bengali people, this also marks the end of the Durga Puja Festival. So here are some Happy Dussehra Quotes 2020 in Hindi, take a look:

शान्ति अमन के इस देश से अब बुराई को मिटाना होगा

आतंकी रावण का दहन करने आज फिर श्री राम को आना होगा…..!! सतीत्व मर्यादा के लिए, कुदरत ने कहर बरसाया था।

जब रावण की मौत आयी, समंदर ने पत्थरो को तैराया था।”

अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत

बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप पर पुण्य की विजय

अत्याचार पर सदाचार की जीत, क्रोध पर दया, क्षमा की जीत

अज्ञान पर ज्ञान की जीत, रावण पर श्रीराम की जीत

के प्रतीक पावन पर्व, विजयादशमी की हार्दीक शुभकामनायेँ

आज की नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं,

दे जाए इतनी खुशियां ये दशहरा आपको, कि ख़ुशी भी आपके मुस्कुराहट की दीवानी हो जाएं।

आपको और आपके परिवार को दशहरा की बहुत-बहुत शुभ-कामनायें.

बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीद की आस, रावण की तरह आपके दुखों का हो नाश, यही हमारी विजयदशमी की शुभकामनायें

दशहरा का तात्पर्य, सदा सत्य की जीत गढ़ टूटेगा झूठ का करें सत्य से प्रीत सच्चाई की राह पर लाख बिछे हों शूल बिना रुके चलते रहें शूल बनेंगे फूल॥

बुराइयों का नाश हो.. सब का विकास हो।

होती जीत सत्य की और असत्य की हार,

यही सन्देश देता है दशहरा का त्यौहार।।

हम भी राम बनें और रखें मर्यादा और मान,

सत्य और सत्कर्म से जीत ले सारा जहान।।

एक रावण की खातिर तूने त्रेतायुग में अवतार लिया,

कलयुग में लाखों रावण हैं, कभी ना तूने सार लिया।।

बुराइयों का नाश हो.. सब का विकास हो। शुभ दशहरा।।

त्याग दी सब ख्वाहिशें, कुछ अलग करने के लिए,

‘राम’ ने खोया बहुत कुछ, ‘श्री राम’ बनने के लिए।

जरुरी हैं अपने ज़ेहन में राम को ज़िंदा रखना दोस्तों

पुतले जलने से कभी रावण नहीं मरा करते..।।।।

दिन आएगा सबका सुनेहरा… इसलिए मेरी और से हैप्पी दशहरा।

हम भी राम बनें और रखें मर्यादा और मान,

सत्य और सत्कर्म से जीत ले सारा जहान।।

Dussehra 2020 falls on October 25. In many states, Dussehra 2020 celebrations are marked with the burning of a big effigy of Ravana. Dussehra 2020 also marks the start of other festivities related to Diwali that will come soon.

Promo Pic Credit: Shutterstock