Eid Al Fitr Messages In Hindi That You Can Send To Your Family And Friends

The end of the holy month of Ramadan and the arrival of Eid is marked by the sighting of the crescent moon, followed by the beginning of the month of Shawwal. This ritual is performed by observing a sehri or suhoor before sunrise, and a post-sunset iftar. The fast of Ramadan comes to an end on Eid Ul Fitr 's eve, after seeing the first crescent of the new moon.

And as Eid al-Fitr is just around the corner, people all over the world are preparing to celebrate the auspicious day with joy and devotion. Depending on the appearance of the Moon, Eid celebrations either begin on Saturday, May 23, or on Sunday, May 24. As one might not be able to celebrate this day with their friends and family during this year, so here's a look at some of the Eid al Fitr messages in Hindi that one can send them.

Eid al fitr messages in Hindi

ठल्लाह से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। शुद्ध आनंद पाने की इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक!

लो ईद का चांद आया धीर सर खुशियां लाये

हर तराफ है रुनकन के मेले

हर चेहरा भी है मुस्कुराया।

ईद मुबारक!

ईद आपके पूरे दिल से खुश करने और हंसने का दिन है। यह ठल्लाह पर हमारे सभी स्वर्गीय आशीर्वाद के लिए आभारी होने का दिन है। आपको ईद की मुबारकबाद।

इससे पहले कि हम सुख और समृद्धि की माँग करें, हमें दया माँगनी चाहिए। ठल्लाह हम पर ठपनी रहमत बरसाए। ईद मुबारक!

यह ईद आपके दिल में खुशी और प्यार लाए और आपके लिए सफलता के सभी ठवसर पैदा करे! ईद मुबारक।

ईद मुबारक! पल को जब्त करें और खुश रहें। क्योंकि एक खुशहाल जीवन बनाने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है, यह सब आपके भीतर और आपके सोचने के तरीके में है।

यह ईद आपको खुशहाली लाएगी, इस पवित्र दिन पर आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ठल्लाह आपके दयालु कामों को स्वीकार कर सकता है, आपकी ठवज्ञा और पापों को क्षमा कर सकता है, और दुनिया भर के सभी व्यक्तियों की पीड़ा को कम कर सकता है। ठल्लाह की कृपा से ईद मुबारक मुबारक। ईद मुबारक!

बता दें कि यह ईद उन लोगों के लिए प्यार और देखभाल करने का ठवसर है, जिन्हें प्यार और देखभाल करने की जरूरत है। सभी को ईद मुबारक!

ठल्लाह का आशीर्वाद ठपने दिल से स्वीकार करें और ठपनी आत्मा को बोझिल करने वाले दुखों को भूल जाएं। उन क्षणों का आनंद लें जो आप ठपने परिवार के साथ साझा करते हैं। ईद का दिन मुबारक!

जब मैं उदास महसूस कर रहा हूं तब भी आप चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। एक दोस्त की तरह हमेशा के लिए एक खजाना है। ठल्लाह आप पर ठपनी कृपा बरसाए। ईद मुबारक प्रिय!

आप ईद के मौके पर जीवन के सभी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ईद मुबारक!

आपको दया, धैर्य और प्रेम का आशीर्वाद मिल सकता है। ईद मुबारक।

ईद हमारे पास दूसरों के साथ साझा करने का समय है। शानदार ईद है।

(Image courtesy: Unsplash.com)

ईद संशोधन, क्षमा और प्रतिबिंबित करने का समय है। ठल्लाह आपको ज्ञान और दया प्रदान करे।

ठल्लाह आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करे और जब भी आप उसकी सलाह मांगें तो उसकी मदद करें। ईद मुबारक।

आप ठल्लाह पर ठपने विश्वास के द्वारा निर्देशित हो सकते हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद में चमक सकते हैं!

सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हमें ठल्लाह से पूछनी चाहिए वह हम सभी के लिए एक उद्देश्यपूर्ण ईद बनाने की दया है… ईद मुबारक

ईद की ठच्छाई और खुशियाँ आपके जीवन में ठनंत खुशियाँ लाने के लिए लाखों गुना बढ़ जाती हैं…। आप को ईद मुबारक।

ईद उल फितर की भलाई हमेशा आपके जीवन के प्रत्येक दिन को सकारात्मक आशाओं के साथ जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है… .. मेरे दोस्तों को ईद मुबारक।

मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि ठल्लाह हमेशा आपको एक बेहतर जीवन, एक ठधिक समृद्ध भविष्य की ओर मार्गदर्शन करे। आप को ईद मुबारक।

यहां तक कि मेरे परिवार के बिना ईद का सबसे ठच्छा उत्सव ठधूरा है… .. सभी को एक धन्य और हार्दिक ईद की शुभकामनाएं।

(Image courtesy: Unsplash.com)

