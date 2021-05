Eid Ul Fitr Wishes In Urdu: Send These Messages To Your Friends And Loved Ones

The festival of Eid is scheduled to be celebrated tomorrow May 13 or on May 14, although the exact date will be announced when the moon is visible. Eid ul Fitr marks to be the end of the holy month of Ramadan. Muslims all over the world celebrate this festival with great enthusiasm and joy. Every year the Muslim observe a 30 day fast thanking the almighty Allah for everything that he has done for their betterment.

As soon as the new moon will be visible, the festivities of Eid will begin. This festival is celebrated by wearing new clothes, eating delicious food, meeting friends and spreading cheer all around with Eid Mubarak wishes. Here are some of the Eid ul Fitr wishes in Urdu that you can send to your friends and loved ones this year.

A look at Happy Eid Ul Fitr 2021 wishes in Urdu

# Nazar ka chain dil ka suroor hotey hain kuch aisey loog jahan me zaroor hotey hain, sada chamakta rahey unki Eid ka tehwaar qareeb reh key bhi hum se jo door hotey hain…!!!

# Allah aapko khudai ki sari neymatein de, Allah apko khushiyan aur atah karein, dua hamari hai aapke saath, Eid pe aap aur sabaab haasil karein!

# Apne kia socha sms nai aayega.. Socha yeh dost aapko yunhi bhool jayega.. Yeh to adat hai hamari sataney ki.. Warna itna piyara dost eid par kon bhulana chahay ga Eid Mubarak!

# Mubarak mauka allah ne atah farmaya, ek baar fir bandagi ki rah pe chalaya. Adaa karna apna farz tum khuda ki liye.. Khushi se bhari ho eid ul adha apke liye! Happy Eid Mubarak 2021!

# Hawa ko khusbo mubarak, fiza ko mausam mubarak, dilon ko pyar mubarak, apko humari taraf se Eid Mubarak!

# Aye Eid tum jabb bhi aana sab ke liye bus khushiyan lana, har chehry parr hansi sajana har aangan me phool khilana, jo roeay hain unhain hansanaa jo rothy hain unhain mananaa, jo bichray hain unhain milana piyari “eid” tum jab bhi aana sub ke liye khushiyan lanaa…!!!

# Lo Eid ka chaand aaya dher saari khushiyan laaya har taraf hain raunkon ke mele har chehra bhi hai muskuraaya. Eid Mubarak wishes 2021.

# Aaya hai aaj ka din ye mubaarak saji hai raunaqon ki mehfil har taraf eid hai us khuda ka nayaab tohfa aap sabko hamaari taraf se eid mubarak !! Eid Mubarak !!

# Yeh dua mangte hain hum Eid k din, baqi na rahe aap ka koi gham eid k din, aap k angan mein utre har roz khushion bhara chand or mehakta rahe pholon sa chaman eid k din !! Eid mubarak !!

# Sada haste raho jaise haste hai phul, duniya ki sare ghamein jaaye bhul, charo taraf khushiyo ka geet, eisi umid ka sath yaar tumhe… Mubarak ho Eid!

IMAGE: SHUTTERSTOCK