Father's Day Quotes In Hindi To Share On Your Social Media On June 21

Father's Day is celebrated every year on the third week of June. The day acknowledges paternal bonds and honours fatherhood. This day also showcases the impressive influence of fathers in society. This day is celebrated all across the world. Listed below are some of the special Fathers Day Quotes in Hindi.

Father's Day Quotes in Hindi

"मेरी रब से एक गुज़ारिश है, छोटी सी लगानी एक सिफारिश है, रहे जीवन भर खुश मेरे पापा बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है."

"पापा मिले तो मिला प्यार, मेरे पापा मेरा संसार, खुदा से मेरी इतनी सी दुआ है इस बार मेरे पापा को मिले खुशियाँ अपार"

"पापा का प्यार निराला है, पापा के साथ रिश्ता न्यारा है, इस रिश्ते जैसा कोई और नही यही रिशता दुनिया में सब से प्यारा है."

"मेरे होठों की हँसी मेरे पापा की बदोलत है, मेरी आँखों में खुशी मेरे पापा की बदोलत है , पापा किसी खुदा से कम नही क्योकि मेरी ज़िन्दगी की सारी खुशी पापा की बदोलत है."

"पिता हारकर बाज़ी हमेशा मुस्कुराया, शतरंज की उस जीत को मैं अब समझ पाया."

"न हो तो रोती हैं जिदे, ख्वाहिशों का ढेर होता हैं, पिता हैं तो हमेशा बच्चो का दिल शेर होता हैं."

"आज भी मेरी फरमाइशें कम नही होती, तंगी के आलम में भी, पापा की आँखें कभी नम नहीं होती."

"नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता हैं, ज़िद पूरी हो जाती हैं सब गर पिता का साथ होता हैं."

"पापा ने ही तो सिखलाया, हर मुश्किल में बन कर साया जीवन जीना क्या होता है, जब दुनिया में कोई आया|"

"प्यारे पापा के प्यार भरे, सीने से जो लग जाते हैं, सच कहती हूँ विश्वास करो, जीवन में सदा सुख पाते हैं"

"धरती सा धीरज दिया और आसमान सी उंचाई है जिन्दगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है हर दुख वो बच्चों का खुद पे वो सह लेतें है उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहते है” फ़ादर्स डे की शुभ कामना !"

"हँसते हैं हंसाते हैं मेरे पापा,

मेरे लिये खुशिया लाते हॆ मेरे पापा.

जब मे रुठ जाती हूँ,

तो मनाते हे मेरे प्यारे पापा.

गुडिया हु मे पापा की,

ओर मेरे सब से प्यारे दोस्त हॆ पापा,

Happy Fathers Day Papa"

"एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,

जीवन में पिता का स्थान प्रभु से कम नहीं है।

पिता सदा हमारा ध्यान रखते है,

और निस्वार्थ प्यार करते हैं।

फ़ादर्स डे के शुभ अवसर पर शुभ कामना !"