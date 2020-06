Here Are Some Father's Day Quotes In Marathi To Share On This Occasion

Father's Day is a significant day that is celebrated on the third Sunday of June each year. The day adds an emphasis on paternal bonds and honors fatherhood. This day is also to showcases the important influence of fathers in society. This day is celebrated all across the globe. For those who speak Marathi as their mother tongue, below are some of the special Father's Day Quotes in Marathi.

Father's Day Quotes in Marathi

"बाबांचा मला कळलेला अर्थ…

बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारं शरीर,

बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन..

स्वतःच्या इच्छा आकांशा बाजूला ठेवून,

मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण…

Happy Father’s Day!"

"आयुष्यात वडिलांनी एक असं गिफ्ट दिलं आहे ते म्हणजे माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला"

"माझे वडील जरी आज माझ्याबरोबर नसले तरीही मला खात्री आहे की, त्यांचा आशीर्वाद कायम माझ्याबरोबर आहे"

"आयुष्यातलं सर्वात मोठं सुख म्हणजे बाबा असणं आणि तुम्ही माझे वडील आहात हे माझं सर्वात मोठं भाग्य आहे"

"कसं जगायचं आणि कसं वागायचं हे तुम्ही शिकवलंत आणि त्यामुळेच आज या जगात जगायला शिकलोय"

"कितीही अपयशी झाल्यावरही विश्वास ठेवणारा पहिला व्यक्ती असतो तो म्हणजे बाबा"

"स्वतः टपरा मोबाईल वापरून,

तुम्हाला स्टायलिश मोबाईल घेऊन देतो,

तुमच्या प्रीपेड चे पैसे स्वतःच भरतो,

तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो,

तो बाप असतो…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!"

"जगासाठी तुम्ही एक व्यक्ती असाल पण माझ्यासाठी माझं संपूर्ण जग आहात"

"तुम्हीही कितीही मोठे झालात तरी असा एकमेव माणूस ज्याच्याकडे तुम्ही मोठा माणूसच म्हणून पाहणार आणि तो म्हणजे तुमचा बाबा"

"माझ्या वडिलांनी मला कसं जगायचं शिकवलं नाही, पण त्यांना बघून मी जगायला शिकलो - क्लेरेन्स बलिंग्टन केलंड"

"आपलं मनच आहे जे कायम आपल्याला मुलगा आणि वडील म्हणून एकत्र ठेवतं - जोहान स्किलर"

"चांगल्या शाळेमध्ये पोरांना टाकायची धडपड करतो,

डोनेशन साठी उधार आणतो,

वेळ पडली तर हातापाया पडतो,

तो बाप असतो…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!"

"वडिलकीचं नातं हे आहे असं अनमोल,

ज्यामध्ये असतो राग आणि प्रेमही, त्यातच असतो आपलेपणा

फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा"

"स्वप्नं तर माझी, पण ती साकारण्याची ताकद दिली तुम्ही

खंबीरपणे उभे राहिलात माझ्या पाठिशी, तुमच्याही पाठिशी मी असाच राहीन खंबीरपणे उभा

फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा"

"आयुष्य खूप मोठं असलं तरी चिंता खूप आहेत

पण तुमच्या प्रेमात ताकद भरपूर आहे, म्हणूनच ते सहन करण्याची ऊब येत आहे

फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा"

"न सांगताच तुम्हाला सर्व कळत होतं

माझ्या बाबांना काही सांगावंच लागत नव्हतं

न सांगताच कायम सर्व मिळत गेलं

फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा"

"आपली तहानभूक विसरून झटले जे आमच्यासाठी

त्याचं ऋण कधीही फेडू नाही शकणार या जन्मी

फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा"

"कोडकौतुक वेळप्रसंगी

धाकात ठेवी बाबा..

शांत प्रेमळ कठोर

रागीट बहुरूपी बाबा…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!"

