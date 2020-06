Father’s Day Wishes In Marathi For You To Wish Your Father On This Special Day

People all over the world celebrate Father’s Day on the third Sunday of June. This year, people will observe the day on June 21, 2020. On this occasion, everyone honours fatherhood, paternal bonds, and the role fathers play in society. Everyone marks Father’s Day by buying presents, creating cards, letters or notes, and making the day a special one for their dad.

People celebrated this day for the first time on June 19, 1910, to complement Mother’s Day celebrations. This year, due to coronavirus pandemic, various families have been spending time together while practising social distancing, while others have not seen their parents since long. So, we have compiled some of the Marathi quotes for you to wish your father on this special occasion. Check out.

Father’s Day wishes in Marathi

बाबांचा मला कळलेला अर्थ…

बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारं शरीर,

बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन..

स्वतःच्या इच्छा आकांशा बाजूला ठेवून,

मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण…

Happy Father’s Day!

स्वतः टपरा मोबाईल वापरून,

तुम्हाला स्टायलिश मोबाईल घेऊन देतो,

तुमच्या प्रीपेड चे पैसे स्वतःच भरतो,

तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो,

तो बाप असतो…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!

चांगल्या शाळेमध्ये पोरांना टाकायची धडपड करतो,

डोनेशन साठी उधार आणतो,

वेळ पडली तर हातापाया पडतो,

तो बाप असतो…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!

निसर्गाचा अमूल्य ठेवा म्हणजे वडील

आयुष्यात वडिलांनी एक असं गिफ्ट दिलं आहे ते म्हणजे माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला

कोडकौतुक वेळप्रसंगी

धाकात ठेवी बाबा..

शांत प्रेमळ कठोर

रागीट बहुरूपी बाबा…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!

बाप असतो तेलवात,

जळत असतो क्षणाक्षणाला..

हाडांची काडे करून आधार देतो मनामनाला…

Father’s Day च्या शुभेच्छा!

बाबा आज जग मला तुमच्या नावाने ओळखते हे खरे आहे,

पण मला खात्री आहे,

तुमच्या आशिर्वादाने मी इतके कर्तृत्व करेन,

की एक दिवस हे जग तुम्हाला माझ्या नावाने ओळखेल…

Happy Fathers Day बाबा!

माझे वडील जरी आज माझ्याबरोबर नसले तरीही मला खात्री आहे की, त्यांचा आशीर्वाद कायम माझ्याबरोबर आहे





आयुष्यातलं सर्वात मोठं सुख म्हणजे बाबा असणं आणि तुम्ही माझे वडील आहात हे माझं सर्वात मोठं भाग्य आहे





कसं जगायचं आणि कसं वागायचं हे तुम्ही शिकवलंत आणि त्यामुळेच आज या जगात जगायला शिकलोय





कितीही अपयशी झाल्यावरही विश्वास ठेवणारा पहिला व्यक्ती असतो तो म्हणजे बाबा

वडील म्हणजे एक अशी व्यक्ती…

जी तुम्हाला जवळ घेते जेव्हा तुम्ही रडता,

तुम्हाला ओरडते जेव्हा तुम्ही एखादी चूक करता,

तुमच्या यशाचा आनंद साजरा करते जेव्हा तुम्ही जिंकता,

आणि तरीही तुमच्यावर विश्वास ठेवते जेव्हा तुम्ही हरता…

Happy Fathers Day!

वडिलकीचं नातं हे आहे असं अनमोल,

ज्यामध्ये असतो राग आणि प्रेमही, त्यातच असतो आपलेपणा फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा

स्वप्नं तर माझी, पण ती साकारण्याची ताकद दिली तुम्ही खंबीरपणे उभे राहिलात माझ्या पाठिशी, तुमच्याही पाठिशी मी असाच राहीन खंबीरपणे उभा फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा

आयुष्य खूप मोठं असलं तरी चिंता खूप आहेत पण तुमच्या प्रेमात ताकद भरपूर आहे, म्हणूनच ते सहन करण्याची ऊब येत आहे फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा

न सांगताच तुम्हाला सर्व कळत होतं माझ्या बाबांना काही सांगावंच लागत नव्हतं न सांगताच कायम सर्व मिळत गेलं फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा





आपली तहानभूक विसरून झटले जे आमच्यासाठी त्याचं ऋण कधीही फेडू नाही शकणार या जन्मी फादर्स डे च्या खूप खूप शुभेच्छा वडील म्हणजे एक अशी व्यक्ती…

जी तुम्हाला जवळ घेते जेव्हा तुम्ही रडता, तुम्हाला ओरडते जेव्हा तुम्ही एखादी चूक करता, तुमच्या यशाचा आनंद साजरा करते जेव्हा तुम्ही जिंकता, आणि तरीही तुमच्यावर विश्वास ठेवते जेव्हा तुम्ही हरता… Happy Fathers Day!

बाप असतो तेलवात, जळत असतो क्षणाक्षणाला.. हाडांची काडे करून आधार देतो मनामनाला… Father’s Day च्या शुभेच्छा!

बाबा आज जग मला तुमच्या नावाने ओळखते हे खरे आहे, पण मला खात्री आहे, तुमच्या आशिर्वादाने मी इतके कर्तृत्व करेन, की एक दिवस हे जग तुम्हाला माझ्या नावाने ओळखेल… Happy Fathers Day बाबा!

बाबांचा मला कळलेला अर्थ… बाबा म्हणजे अपरिमित कष्ट करणारं शरीर, बाबा म्हणजे अपरिमित काळजी करणारं मन.. स्वतःच्या इच्छा आकांशा बाजूला ठेवून, मुलांसाठी झटणारं अंतःकरण… Happy Father’s Day!

Also read: When Is Father's Day 2020? Know The Date And Day To Celebrate This Year

Also read: Father's Day Ideas During COVID 19 Which Can Be Implemented While You Are At Home

स्वतः टपरा मोबाईल वापरून, तुम्हाला स्टायलिश मोबाईल घेऊन देतो, तुमच्या प्रीपेड चे पैसे स्वतःच भरतो, तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो, तो बाप असतो… Father’s Day च्या शुभेच्छा!

Also read: Father's Day Card Ideas And How To Make Them At Home Amidst Lockdown

Also read: National Smile Power Day Quotes To Share With Your Friends And Spread Happiness