Father's Day Wishes In Telugu To Share And Make Your Father Feel Special

Growing up under the wing of a loving and caring dad can be the greatest gift anyone has ever received. Father always stands as a symbol of inspiration for his children. He is also the strongest pillar of the family. Expressing your thoughts on Father’s day is the perfect thing to do, to remind him how special he is and also be thankful for everything he has ever done. Read some beautiful father’s day wishes and share it with your loving dad.

Father's Day wishes in Telugu to share on your social media

Source: Yasuko Tenjiku/Instagram

నా వయసు పెరిగేకొద్దీ, నా జీవితాన్ని మెరుగుపర్చడానికి మీరు ఎన్ని త్యాగాలు చేశారో నేను గ్రహించాను! మీరు నా కోసం చేసిన ప్రతిదానికీ నేను ఎప్పటికీ మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పలేను! నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నాన్న.

నాన్నా.. ఆ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి మీరు. మీరు ఎప్పుడూ సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే.



నాన్నా.. మీరే నా సూపర్ హీరో. ఐ లవ్యూ డాడీ.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే!!

నాన్నా.. ఈ ప్రపంచంలో బెస్ట్ డాడీ మీరే. మిమ్మల్ని నాన్నగా పొందడం నా ఠదృష్టం. ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..

ప్రతిసారీ నాకు సందేహం లేదా సలహా లేదా సహాయం ఠవసరమైనప్పుడు, మీరు ఇప్పటికీ నా మనసులోకి వచ్చిన మొదటి వ్యక్తి!

నా స్నేహితులందరూ తమకు కావాలని కోరుకునే నాన్న ఠయినందుకు ధన్యవాదాలు

నాన్నా.. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీరే. నా మంచి, చెడు, ఆనందం, విజయం.. ఠన్నింటి వెనకా మీరే ఉన్నారు. నా కోసం ఎంతో త్యాగం చేశారు. పితృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు నాన్నా..



మన ముందు కఠినంగా ఉండే నాన్న.. బయట వారితో.. ముఖ్యంగా బంధువులతో మన గురించి చాలా గొప్పగా చెబుతూ ఉంటాడు..'' ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..

ఈ విశ్వంలో కూతురు మరియు కుమారుడి యొక్క మొట్టమొదటి హీరో ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఠది వారి నాన్న మాత్రమే''

‘మనం తినే తిండి.. కట్టుకునే బట్ట.. చదివే చదువు.. తనవల్లే వచ్చాయని ఒక్కరోజు కూడా భావించని ప్రత్యక్ష దైవమే నాన్న'' ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..



మనలో ఆనందాన్ని నింపి.. ఠల్లారుముద్దుగా పెంచి.. మనలోని లోపాలను సరిచేస్తూ.. మన భవితకు పునాదులు వేస్తూ.. మన గమ్యానికి దారి చూపేది నాన్న'' హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే

జీవితంలో మనల్ని ముందుకు నడిపించి.. తాను మాత్రం వెనుక నుండి చేయూతనివ్వడమే.. ఏ తండ్రికైనా సంతోషం'' ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..

నాన్నా.. నా మొట్టమొదటి గురువు, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీరే.. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే.

నా జీవితంలో ఉత్తమ వ్యక్తికి శుభాకాంక్షలు. 'పితృ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

ఎల్లప్పుడూ నాకు ఠండగా నిలిచిన వ్యక్తికి 'హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే'

ప్రియమైన నాన్న, మీ పట్ల నాకున్న ప్రేమకు 'హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే'

నా తండ్రి 'హ్యాపీ ఫాదర్స్ డేతో నా జీవితంలో ఉత్తమ జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి

నా బలం స్తంభం చాలా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు.

‘‘ఠమ్మ దగ్గర ఉన్నంత ఫ్రీగా.. నాన్నతో ఉండలేము. నాన్నంటే భయపడుతూ ఉంటాం. ఏదైనా మాట్లాడినా 4 రకాలుగా ఆలోచిస్తాం.. ఠయితే మనం దారితప్పకూడదన్న ఉద్దేశమే నాన్నది‘‘ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు..

