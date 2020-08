Friendship Day Shayari In Hindi To Share With Your Friends On This Special Occasion

Friendship Day is celebrated on different days globally. International Friendship Day, however, is celebrated on one particular day, July 30, as proclaimed by the United Nations. In countries like Bangladesh, Malaysia, India, Singapore and UAE, Friendship Day is celebrated on the first Sunday of the month of August every year. Hence, this year the day will be celebrated on August 2nd.

People celebrate Friendship Day with great enthusiasm and energy. The day that is meant to be dedicated to honour fellowship and friendship has witnessed some of the most interesting traditions and customs that have become popular due to social media platforms. People share messages, quotes, Shayaris on the occasion of Friendship Day, Take a look at some of the Friendship Day Shayari in Hindi to share with friends to celebrate the special day:

Friendship Day Shayari in Hindi

क़िताब-ए-दिल का कोई भी स़फा ख़ाली नहीं होता,

दोस्त वहाँ भी हाल पढ़ लेते हैं, जहाँ कुछ लिखा नहीं होता..

मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पल भर में टूट जाए वो कसम नही,

दोस्त को भूल जाए वो हम नही,

तुम हमे भूल जाओ इस बात में दम नही,

क्यों की तुम हमे भूल जाओ इतने बुरे हम नही..

मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

किसने कहा, मेरे दिल में मेहमान बन के आया कर.

ऐ-दोस्त,ये तेरी सल्तनत है, जब भी आए, सुलतान बनके आया कर

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

तू बता और क्या मैं मंगू

मेरे रब से भला

दुआ काबुल होगायी मेरी

दोस्त ,जब से तू मुझे मिला

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

गीत की जरूरत महफिल में होती है

प्यार की जरूरत दिल ❤ में होती है

बिन दोस्त के अधूरी है जिंदगी

क्योंकि दोस्त की जरूरत पल पल में होती है

हैप्पी फ्रेंडशिप डे

जमाने से कब के गुजर गए होते ठोकर ना लगी होती बच गए होते बंधे थे बस दोस्ती के धागों में वरना कब के बिखर गए होते. हैप्पी फ्रेंडशिप डे

दोस्ती हर चेहरे की मीठी मुस्कान होती है दोस्ती ही सुख-दुख की पहचान होती है रूठ भी गए तो हम तो दिल पर मत लेना क्योंकि दोस्ती जरा सी नादान होती है.!! हैप्पी फ्रेंडशिप डे

ए दोस्त जरा संभाल कर रखना यह दोस्ती यही तो हमारी जिंदगी भर की कमाई है! हैप्पी फ्रेंडशिप डे

बस साथ चलते रहो ऐ दोस्त कुछ पल की नहीं यह दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए!! हैप्पी फ्रेंडशिप डे

दोस्ती दर्द नहीं खुशियों की सौगात है किसी अपने का जिंदगी भर का साथ है यह तो दिलों का वह खूबसूरत एहसास है जिसके दम से रोशन यह सारी कायनात है!! हैप्पी फ्रेंडशिप डे

है क़र्ज़ तेरी दोस्ती का मुझ पर

हम खुदा को बहुत खुसनसीब मानते हैं

दोस्ती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सच्चे दोस्त हमे कभी गिरने नहीं देते,

ना किसी कि नजरों मे, ना किसी के कदमों मे.!! मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

क्यूँ मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त

क्यूँ गम को बाँट लेते हैं दोस्त,

न रिश्ता खून का न रिवाज से बंधा है,

फिर भी ज़िन्दगी भर साथ देते हैं दोस्त

इश्क ओर दोस्ती मेरे दो जहान है,

इश्क मेरी रुह, तो दोस्ती मेरा ईमान है,

इश्क पर तो फिदा करदु अपनी पुरी जिंदगी

पर दोस्ती पर, मेरा इश्क भी कुर्बान है…!!

दोस्ती में ना कोई वार, ना कोई दिन होता हैं,

ये तो वो एहसास है जिसमे बस यार होता हैं|

किस हद तक जाना है ये कौन जानता है,

किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है,

दोस्ती के दो पल जी भर के जी लो,

किस रोज़ बिछड जाना है ये कौन जानता है.! दोस्ती दिवस दिल से मुबारक दोस्तों

दोस्त दिल की हर बात समझ जाया करते हैं

सुख दुःख के हर पल में साथ हुआ करते है

दोस्त तो मिला करते है तक़दीर वालो को

मिले ऐसी तक़दीर हर बार हम दुआ करते है

गुनाह करके सजा से डरते है

ज़हर पी के दवा से डरते है

दुश्मनो के सितम का खौफ नहीं हमे

हम तो दोस्तों के खफा होने से डरते है

जिन्दगी जख्मो से भरी है

वक्त को मरहम बनाना सीख लो

हारना तो है एक दिन मौत से

फिलहाल दोस्तों के साथ जिन्दगी जीना सीख लो

