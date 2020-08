Friendship Day Wishes In Hindi That You Can Forward To Your Buddies

Friendship Day is a day which is observed to mark a unique relation of friendship. It is that day when friends express their love and respect towards each other by tying friendship bands. Friendship Day is an essential day in India and other Asian countries. This year, the day will be celebrated on August 2. So on this occasion, wish your friends by sharing these beautiful Friendship Day wishes in Hindi-

दोस्तों की दोस्ती में कभी कोई रूल नहीं होता है

और ये सिखाने के लिए, कोई स्कूल नहीं होता है

दोस्ती में ना कोई वार, ना कोई दिन होता हैं,

ये तो वो एहसास है जिसमे बस यार होता हैं|

दोस्त दिल की हर बात समझ जाया करते हैं

सुख दुःख के हर पल में साथ हुआ करते है

दोस्त तो मिला करते है तक़दीर वालो को

मिले ऐसी तक़दीर हर बार हम दुआ करते है

मुझसे एक दोस्त नहीं बदला जाता,

चाहे लाख दूरी होने पर

लोगों के तो भगवान तक बदल जाते हैं

एक मुराद पूरी ना होने पर

ए सुदामा

मुझे भी सिखा दें

कोई हुनर तेरे जैसा,

मुझे भी मिल जायेगा

फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा।

क्यूँ मुश्किलों में साथ देते हैं दोस्त

क्यूँ गम को बाँट लेते हैं दोस्त,

न रिश्ता खून का न रिवाज से बंधा है,

फिर भी ज़िन्दगी भर साथ देते हैं दोस्त

कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती है

सच तो ये है दोस्ती में सब बराबर होते है..!!

किस हद तक जाना है ये कौन जानता है,

किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है,

दोस्ती के दो पल जी भर के जी लो,

किस रोज़ बिछड जाना है ये कौन जानता है.!

लोग कहते हैं ज़मीं पर किसी को खुदा नहीं मिलता,

शायद उन लोगों को दोस्त कोई तुम-सा नहीं मिलता……!!

किस्मतवालों को ही मिलती है पनाह किसी के दिल में,

यूं हर शख़्स को तो जन्नत का पता नहीं मिलता……….!!

अपने सायें से भी ज़यादा यकीं है मुझे तुम पर,

अंधेरों में तुम तो मिल जाते हो, साया नहीं मिलता……..!!

इस बेवफ़ा ज़िन्दगी से शायद मुझे इतनी मोहब्बत ना होती

अगर इस ज़िंदगी में दोस्त कोई तुम जैसा नहीं मिलता…!!

जमाने से कब के गुजर गए होते ठोकर ना लगी होती बच गए होते बंधे थे बस दोस्ती के धागों में वरना कब के बिखर गए होते.

