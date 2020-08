Friendship Day Wishes In Marathi You Can Share With Your Buddies

Friendship Day is a day to celebrate the bond of friendship. They say you can't choose your family but you choose your friends. On July 30, 2020, the International Friendship Day was observed in several countries across the globe. In India, however, people generally celebrate Friendship Day on the first Sunday in the month of August, which means this year, Happy Friendship Day will be celebrated on August 2, 2020.

On this day individuals promise to stick to each other for life as friends by tying each other friendship bands, sharing wishes, exchanging gifts, etc. Thus, in order to make Friendship Day 2020 more memorable here are some wonderful Happy Friendship Day Wishes in Marathi you can send to your friends and start this special day. Have a look at the collection here-

Happy Friendship Day Wishes in Marathi

रोजच आठवण यावी असे काही नाही,

रोजच बोलणे व्हावे असेही काही नाही,

मात्र एकमेकांची विचारपूस व्हावी याला खात्री म्हणतात,

आणि ह्या खात्रीची जाणीव असणे यालाच मैत्री म्हणतात…

मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !Happy Friendship Day 2020…

पैसा हेच सर्वस्व नाही.

पैसा जरुर कमवा,

पण त्यासाठी आयुष्यातले सुंदर क्षण गमावू नका..

पैश्याची पूजा जरूर करा,

पण पैश्याचे गुलाम बनू नका..

माणसासाठी पैसा बनला आहे,

पैश्यासाठी माणूस नाही..

हे नेहमी लक्षात ठेवा..

आपले मित्र हे आपले धन आहे..

वेळ काढ़ा भेटा बोला..

हे प्रेमाने मिळते,

जपून ठेवा…Happy Friendship Day 2020…

आयुष्यात जास्त सुख मिळाले तर वळून बघ..

मी तुझ्या मागे असेन पण

दुखामध्ये

वळून बघू नकोस..

कारण,

तेव्हा मी तुझ्या सोबतच असेन…Happy Friendship Day 2020

आयुष्यात माझ्या जेव्हा,

कधी दुःखाची लाट होती,

कधी अंधेरी रात होती,

सावलीलाही भिणारी एकट्याची अशी वाट होती,

तेव्हा फक्त मित्रा तुझी आणि तुझीच साथ होती…

आपली मैत्री एक फुल आहे,

ज्याला मी तोडू शकत नाही,

आणि सोडू ही शकत नाही,

कारण तोडले तर सुकून जाईल आणि

सोडले तर कोणी दुसरा घेऊन जाईल…

आयुष्याचा अर्थच मला

तुझ्या मैत्रीने शिकवला..

तुझ्याशी मैत्री करण्यापूर्वी,

जगण्याचे संदर्भ वेगळे होते..

तुझ्याशी मैत्री केली आणि

जगण्याचे संदर्भ बदलत गेले

आरे ती तुझ्याकडे बगतीये बग.

असे म्हणून सगळ्या,

आयुष्याची वाट लावणाऱ्या मित्रांना..

Happy Friendship Day 2020…

चांगले मित्र या जगात सहजासहजी मिळत नाहीत,

जवळ असतांना मात्र एकमेकांशी पटत नाही,

कळत असतं सारं काही पण एक मात्र वळत नाही,

काय असते ही मैत्री ते मित्रांपासुन दुर गेल्याशिवाय कळत नाही…

बंधना पलीकडे एक नाते असावे,

शब्दांचे बंधन त्याला नसावे,

भावनांचा आधार असावा,

दु:खाला तिथे थारा नसावा,

असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा…

मैत्रीला रंग नाही तरीही ती रंगीत आहे,

मैत्रीला चेहरा नाही तरीही ती सुंदर आहे,

मैत्रीला घर नाही म्हणूनच ती

माझ्या आणि तुझ्या हृदयात आहे…

जिथे बोलण्यासाठी शब्दांची गरज नसते,

आनंद दाखवायला हास्यांची गरज नसते,

दुःख दाखवायला आसवांची गरज नसते,

न बोलताच ज्यामध्ये सारे समजते,

ती म्हणजे मैञी असते…

तेज असावे सूर्यासारखे,

प्रखरता असावी चंद्रासारखी,

शीतलता असावी चांदण्यासारखी,

आणि मैत्री असावी तुझ्यासारखी…

मैत्री असावी मना मनाची,

मैत्री असावी जन्मो जन्मांची,

मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची,

अशी मैत्री असावी फक्त तुझी आणि माझी…

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात,

मानलेली नाती मनाने जुळतात,

पण नाती नसतांनाही जी बंधनं जुळतात,

त्या रेशमी बंधनांना मैत्री म्हणतात…

असे हृदय तयार करा की,

त्याला कधी तडा जाणार नाही,

असे हास्य तयार करा की,

हृदयाला त्रास होणार नाही,

असा स्पर्श करा की,

त्याने जखम होणार नाही,

अशी मैत्री करा की,

त्याचा शेवट कधी होणार नाही…

मैत्री कधी संपत नसते,

आशेविना इच्छा पूरी होत नसते,

तुझ्या जीवनात मला ओझे नको समजुस,

कारण डोळ्यांना कधी पापण्यांचे ओझे नसते…

तुझ्या मैत्रीने

दिलेली साथसोबत,

दिलेला विश्वास

जगण्याचं नवं बळ

या सार्‍यांनी आयुष्य

बदलून गेलं

नव्या पाकळ्यांनी

उमलून आलं!

तुझ्या मैत्रीचा विश्वास

असाच कायम राहू दे…

