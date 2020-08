Ganesh Chaturthi Quotes In Marathi To Share On This Auspicious Day

Ganesh Chaturthi, also known as Vinayak Chaturthi, is an annual Hindu festival celebrating the arrival of Lord Ganesha. The festival sees the installation of Ganesha idols at homes and in public pandals. The festival of Ganesh Chaturthi ends after 10 days and the idols are carried in a public procession, to be immersed in a nearby water body. Ganesh Chaturthi 2020 will begin on August 22. Here are some Ganesh Chaturthi quotes in Marathi.

Ganesh Chaturthi Quotes in Marathi

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा

गणपती बाप्पा मोरया

सर्वाना माघी गणेश जयंतीच्या

हार्दिक शुभेच्छा

देवा सर्वाना सुखी समाधानी

आनंदी ठेव

गणेश जयंती निमित्त तुम्हाला व

तुमच्या परिवाराला हार्दिक शुभेच्छा

सकाळ ची सुरवात बाप्पाच्या गोड दर्शनाने…



“सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

तुमच्या मनातील सर्व मनोकामना पूर्ण होवोत,

सर्वांना सुख, समृध्दी, ऎश्वर्य, शांती, आरोग्य लाभो,

हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना…”

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया !!!

तुमच्या आयुष्यातला आनंद,

गणेशाच्या पोटा इतका विशाल ठसो,

ठडचणी उंदरा इतक्या लहान ठसो,

आयुष्य सोंडे इतके लांब ठसो,

क्षण मोदका इतके गोड ठसो,

गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा…

सजली ठवघी धरती,

पाहण्यास तुमची कीर्ती..

तुम्ही येणार म्हटल्यावर,

नसानसात भरली स्फ़ुर्ती..

आतुरता फक्त आगमनाची,

कारण चतुर्थी आमच्या गणेशाची…

गणपती बाप्पा मोरया!

प्रथम वंदन करूया,

गणपति बाप्पा मोरया..

कुणी म्हणे तुज “ओंकारा”

पुत्र ठसे तू गौरीहरा..

कुणी म्हणे तुज “विघ्नहर्ता”

तू स्रुष्टिचा पालनकर्ता..

कुणी म्हणे तुज “एकदंता”

सर्वांचा तू भगवंता..

कुणी म्हणे तुज “गणपती”

विद्येचा तू ठधिपती..

कुणी म्हणे तुज “वक्रतुंड”

शक्तिमान तुझे सोँड..

गणपती बाप्पा मोरया,

गणपती बाप्पा मोरया…!

बाप्पाच्या आगमनाने आपल्या जीवनात

भरभरून सुख समृध्दी ऐश्वर्या येवो..

हीच गणरायाकडे प्रार्थना!

गणेश चतुर्थीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!

गणपती बाप्पा मोरया… मंगलमूर्ती मोरया…

Ganesh Chaturthi Messages in Marathi

आज संकष्टी चतुर्थी

आजच्या या मंगल दिनी

सर्व गणेशभक्तांच्या मनातील

सर्व इच्छित मनोकामना

श्री गणराय पूर्ण करोत,

हीच गणरायाच्या चरणी प्रार्थना…

सर्व भक्तांना संकष्टी चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

देव येतोय माझा…

आस लागली तुझ्या दर्शनाची,

तुला डोळे भरून पाहण्याची,

कधी उजाडेल ती सोनेरी पहाट,

गणराया तुझ्या आगमनाची…

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे,

तुझीच सेवा करू काय जाणे,

ठन्याय माझे कोट्यान कोटी,

मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी..

आजपासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या तुम्हाला,

व तुमच्या कुटुंबियांना हार्दिक शुभेच्छा!

बुद्धीची देवता ठसलेला गणपतीराया,

आपणा सर्वांना सुख, समृद्धी व यशप्राप्तीसाठी,

आशीर्वाद देवो, ठशी त्याच्या चरणी प्रार्थना…

गणपती बाप्पा मोरया!!

