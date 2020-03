Gudi Padwa Status In Marathi For Whatsapp And Messages For Loved Ones

Ugadi or Gudi Padwa is considered as the new year’s day for many Hindus in the region of southern India. It is celebrated in states of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. Gudi Padwa is celebrated every year on the first day of the Hindu calendar month Chaitra. The festival is usually celebrated in the months of March or April depending on the first day of Chaitra month. It is one of the most significant festivals for Hindus. Here are a few Gudi Padwa statuses in Marathi that you can send to your relatives, friends, and close acquaintances. Take a look.

Gudi Padwa status in Marathi (text)

"तुम्ही जर गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा शोधत असाल तर तुम्ही योग्य पेज वर आला आहात, आम्ही खास करून काही निवडक गुढीपाडवा शुभेच्छा फोटो या पेजवर अपलोड केले आहेत, जे तुम्ही डाउनलोड करून आपल्या प्रियजनांना शेअर करू शकता"

"वसंताची पहाट घेऊन आली, नवचैतन्याचा गोडवा, समृद्धीची गुढी उभारू, आला चैत्र पाडवा… गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!"

"सोनेरी पहाट, उंच गुढीचा थाट.. आनंदाची उधळण, अन सुखांची बरसात.. दिवस सोनेरी, नव्या वर्षाची सुरुवात… गुढीपाडव्याच्या भरभरून शुभेच्छा!"

"वसंताची पहाट घेऊन आली, नवचैतन्याचा गोडवा, समृद्धीची गुढी उभारू, आला चैत्र पाडवा… गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!"

"उभारा गुढी सुखसमृद्धीची सुरुवात करूया नववर्षाची विसरू ती स्वप्ने भूतकाळाची वाटचाल करूया नवआशेची..... माझ्या सर्व मित्र आणि मैत्रीणीना व त्यांच्या परिवाराला गुडी पाडव्याच्या आणि मराठी नवीन वर्ष्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. . . ."

"दिवस उगवतात दिवस मावळतात वर्ष येते वर्ष जाते पण हे ऋणानुबंध कायम रहातात हे असेच वृद्धिगत व्हावे हया सदिच्छासह आपणास नवीन वर्षाच्या व गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा"

"नवे वर्ष नवा हर्ष....नवा जोश नवा उत्कर्ष.....

वाढणा-या प्रत्येक दिवसागणिक आपलं यश, आपलं ज्ञान आणि आपली किर्ती वृद्धिंगत होत जावो आणि सुख समृद्धीची बहार आपल्या आयुष्यात नित्य येत राहो..... नव्या वर्षात आपल्या स्वप्नांना तेजोमयी किनार लाभों, हीच सदिच्छा...!!!"

Gudi Padwa status in Marathi (images)

