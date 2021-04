Gudi Padwa Wishes, Messages And Status In Marathi To Share With Your Loved Ones

Gudi Padwa is a spring-time festival that marks the beginning of New Year for Marathi and Konkani Hindus. The festival is celebrated in Maharashtra and Goa on the first day of Chaitra month. Gudi Padwa is observed to mark the beginning of New Year according to the lunisolar Hindu calendar. The word Padva originated from the Sanskrit word Pratipada which means the first day of a lunar fortnight.

सोनेरी पहाट,

उंच गुढीचा थाट..

आनंदाची उधळण,

ठन सुखांची बरसात..

दिवस सोनेरी,

नव्या वर्षाची सुरुवात…

गुढीपाडव्याच्या भरभरून शुभेच्छा!

वसंताची पहाट घेऊन आली,

नवचैतन्याचा गोडवा,

समृद्धीची गुढी उभारू,

आला चैत्र पाडवा…

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

वर्षामागून वर्ष जाती,

बेत मनीचे तसेच राहती,

नव्या वर्षी नव्या भेटी,

नव्या क्षणाशी नवी नाती,

नवी पहाट तुमच्यासाठी,

शुभेच्छांची गाणी गाती!

Happy Gudi Padwa

चंदनाच्या काठीवर

शोभे सोन्याचा करा,

साखरेची गाठी आणि

कडुलिंबाचा तुरा,

मंगलमय गुढी

ल्याली भरजरी खण

स्ने्हाने साजरा

करा पाडव्याचा सण

गुढी उभारू आनंदाची, समृद्धीची, आरोग्याची, समाधानाची आणि उत्तुंग यशाची, नव वर्षाच्या शुभेच्छा…

नक्षीदार काठीवरी रेशमी वस्त्र, त्याच्यावर चांदीचा लोटा, उभारुनी मराठी मनाची गुढी, साजरा करूया हा गुढीपाडवा… नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे, सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस.. सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभेच्छा सोन्यासारख्या लोकांना.. गुडीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

उभारून आनंदाची गुढी दारी, जीवनात येवो रंगात न्यारी, पूर्ण होवोत आपल्या सर्व इच्छा-आकांशा, नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा…

नेसून साडी माळून गजरा उभी राहिली गुढी, नव वर्षाच्या स्वागताची ही तर पारंपारिक रूढी, रचल्या रांगोळ्या दारोदारी नटले सारे ठंगण, प्रफुल्लीत होवो तुमचे जीवन सुगंधीत जसे चंदन… नूतनवर्षाभिनंदन !!

शांत निवांत शिशिर सरला, सळसळता हिरवा वसंत आला, कोकिळेच्या सुरवातीसोबत, चैत्र “पाडवा” दारी आला… नूतन वर्षाभिनंदन!

श्रीखंड पूरी, रेशमी गुढी, लिंबाचे पान, नव वर्ष जाओ छान. नूतन वर्षाभिनंदन!

वर्षामागून वर्ष जाती, बेत मनीचे तसेच राहती, नव्या वर्षी नव्या भेटी, नव्या क्षणाशी नवी नाती, नवी पहाट तुमच्यासाठी, शुभेच्छांची गाणी गाती! गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

येवो समृद्धी ठंगणी, वाढो आनंद जीवनी, तुम्हासाठी या शुभेच्छा, नववर्षाच्या या शुभदिनी… गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा !

येवो समृद्धी ठंगणी,

वाढो आनंद जीवनी,

तुम्हासाठी या शुभेच्छा,

नववर्षाच्या या शुभदिनी…

गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा !

नविन दिशा, खुप आशा,

नविन सकाळ, सुंदर विचार,

नविन आनंद, मन बेधुंद,

आज सुरु होते, शुभ नविन वर्ष…

Happy Gudi Padwa !

दुःख सारे विसरुन जाऊ,

सुख देवाच्या चरनी वाहू..

स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,

नव्या नजरेने नव्याने पाहू…

Happy Gudi Padwa!

वसंत ऋतूच्या आगमनी,

कोकिळा गाई मंजुळ गाणी..

नव वर्ष आज शुभ दिनी,

सुख समृद्धी नांदो जीवनी..

गुढी पाडव्याच्या आणि

नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

