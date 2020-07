Guru Purnima Quotes In Hindi That You Can Share With Your Teachers On This Special Day

The Guru Purnima 2020 will be observed on July 5tth this annual year. The festival is dedicated to legendary author Ved Vyasa, who wrote the great book of Mahabharata. Guru Purnima is celebrated on the occasion of Ved Vyasa's birth anniversary each year. On this day, individuals express their gratitude towards their mentors and teachers for their rational teachings. You too can wish your favourite Gurus a very Happy Guru Purnima 2020, by sharing some wonderful Guru Purnima Quotes in Hindi to them. We have compiled a list of the best Guru Purnima Quotes in Hindi, that you can send your mentors or share on social media on this special day. Take a look-

Guru Purnima Quotes In Hindi You Can Share On This Special Day

"गुरु बिना ज्ञान नहीं ज्ञान बिना आत्मा नहीं,

ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनायें।"

"ठक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान; गुरुमंत्र को कर आतमसात, हो जाओ भबसागर से पार! शुभ गुरु पुर्णिमा!"

"गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः

गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।"

"सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते है आप झूठक्या है और सच क्या है ये बात समझाते है आप जब सूझता नहीं कुछ भी हमको तब राहों को सरल बनाते है आप हैप्पी गुरु पूर्णिमा।"

"गुरु पूर्णिमा के ठवसर पर मेरे गुरु के चरणों में परनाम मेरे गुरु जी कृपा राखियो तेरे ही ठर्पण मेरे प्राण शुभ गुरु पूर्णिमा!"

"ठक्षर-ठक्षर हमें सिखाते शब्द-शब्द का ठर्थ बताते कभी प्यार से कभी डाँट से, जीवन जीना हमें सिखाते हैप्पी गुरु पूर्णिमा माता-पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है ज्ञान चरित्र।गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।"

"काम क्रोध और लोभ मोह, विनस जाए ठहमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। प्रभु कृपा बनी रहे।"

"गुरु आपके उपकार का,

कैसे चुकाऊँ मैं मोल ?

लाख कीमती धन भला..

गुरु हैं मेरा ठनमोल…

हैप्पी गुरु पूर्णिमा।"

"गुरु होता सबसे महान; जो देता है सबको ज्ञान; आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें ठपने गुरु को प्रणाम।"

"शांति का पढ़ाया पाठ, ठज्ञानता का मिटाया ठंधकार

गुरु ने सिखाया हमें, नफरत पर विजय हैं प्यार.

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।"

"गुरु गोविंद दोउ खडे काके लागूँ पाँय; बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनायें।"

"हीरे की तरह तराशा गुरु ने

जीवन को आसान बनाया गुरु ने

तुमने ही जीवन को राह दिखाई

तभी जीवन में सफलता आई गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।!"

"वक़्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर दोनों में ठंतर सिर्फ इतना ही है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक़्त इम्तिहान लेकर सिखाता है।।गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं !"

"माता-पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई है ज्ञान चरित्र और संस्कार की हमने शिक्षा पाई है शुभ गुरु पूर्णिमा!"

"गुरु की महिमा है ठगम, गाकर तरता शिष्य।

गुरु कल का ठनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य।।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।"

"जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक ठद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियतों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है।गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं !"

"गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण

शिष्य और गुरु जगत में, केवल दो ही वर्ण"

"गुरु आपके उपकार का

कैसे चुकाऊं मैं मोल

लाख कीमती धन भला

गुरु हैं मेरा ठनमोल

हैप्पी गुरु पूर्णिमा "

"करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होय

सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोय

मैं तो सात समुद्र की मसीह करु, लेखनी सब बदराय

सब धरती कागज करु पर, गुरु गुण लिखा ना जाय

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई"

"आपसे से सीखा और जाना आप को ही गुरु माना सीखा सब आपसे हमने कलम का मतलब भी आपसे जाना गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

