Guru Purnima Shayari In Hindi To Recite On This Special Occasion

Guru Purnima, also known as Vyasa Purnima, marks Ved Vyasa’s birth anniversary and is celebrated by the Hindus, Buddhists, and Jains. Ved Vyasa has penned the most important books of the Hindu religion like the Mahabharata, Vedas, and Puranas. This day is celebrated in honour of the academic and spiritual Gurus. The festival is widely celebrated in countries like Bhutan, India, and Nepal. Guru Purnima is celebrated on the full moon day, known as Purnima, which mostly comes in the months of June-July. Here are some of the Guru Purnima shayari in the Hindi language. Read on:

Guru Purnima Shayari in Hindi

आज हम इतने बड़े हुए बच्चों को उनकी शरण हैं दिए हुए गुरु से ही वो नैतिकता मिलेगी जिसके लिए न जाने कब से हैं तरसे हुए|

गुरुओ का तुम सम्मान करो उनकी शिक्षा जीवन में भरो सिखा देंगे वो तुम्हे इंसानियत इतना तो तुम ध्यान धरो|

तुमको गुरु ज्ञान पढ़ाते हैं अच्छी बातें भी सिखलाते हैं उनके जैसा बन कर के तुम उनकी शिक्षाओं का गुणगान करो|

गुरु के ज्ञान का नहीं अंत कही तुम भी लेकर आगे बढ़ो वही छा जाओगे इस संसार में जो उनकी तरह शिष्टाचार की बात करो|

आज जो गुरु पर्व आया है यादें ये अनोखी लाया है पालन गुरु आज्ञा का करके तुम जीवन की खुशिया धारण करो|

गुरु जितना न महान है कोई कमिया हमारी गिनाता है वो ही गिरकर उठना सिखाया जिसने साहस उसकी बातो से तुम भी भरो|

हीरे की तरह तराशा गुरु ने जीवन को आसान बनाया गुरु ने अंदर विश्वास जगाकर तुम भी अपने आप को धनवान करो|

जन्म माँ-बाप से मिला ज्ञान गुरु से दिला दिया ड्रेस, किताबे, बस्ता, माँ-बाप से मिला पढ़ना गुरु ने सीखा दिया|

जब हम छोटे होते हैं टीचर बच्चे” खेलते हैं जब थोड़े बड़े हुए, सीधे-उलटे काम भी करते हैं एक दिन हम जवान होकर,आएंगे काम देश के ऐसा गुरु जी हमसे हरदम कहते रहते हैं|

गुरु ने हमको अपने ज्ञान से सींचा हैं हमने उनसे ही जीवन का सार सीखा हैं समझा देंगे हमें वो दुनिया दारी उनकी इसी बात पर किया सदा भरोसा हैं|

गुरू के साथ चलना जैसा कि आप गुरु के साथ चलते हैं, आप अस्तित्व के प्रकाश में चलते हैं, अज्ञानता के अंधेरे से दूर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को छोड़ देते हैं और जीवन के शिखर अनुभवों की ओर बढ़ो

