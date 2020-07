Guru Purnima Status In Gujarati To Greet Your Teachers On This Auspicious Occasion

Guru Purnima is an occasion to honour and salute all the teachers who have taught us throughout our lives. For thousands of years, the Guru Shishya relation is considered an important one. The full moon day of the Ashadh month is hence celebrated with great respect to pay tribute to the Guru Shishya relation. On this special day, take a look at Guru Purnima status in Gujarati language to greet your teachers.

Guru Purnima Status in Gujarati

ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશવરાહ; ગુરુ સાક્ક્તા પરમ બ્રહ્મા તાસમ શ્રી ગુરુ નામા: એટલે કે, ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ અને ગુરુ છે એકમાત્ર ભગવાન શંકર છે. ગુરુ એ માત્ર પરબ્રહ્મ છે હું આવા ગુરુને સલામ કરું છું. ગુરુ પૂર્ણિમાની શુભેચ્છા

તમે જે આંગળી ચાલવા અમને શીખવ્યું છે તેને પકડી રાખો; તમે કેવી રીતે ઘટ્યા પછી પુનઃપ્રાપ્ત કેવી રીતે કહ્યું; આજે તમે આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી ગયા છો; ગુરુ પૂર્ણ ચંદ્ર દિવસ પર, કૃતજ્ઞતા સાથે, સલામ કરે છે. ગુરુ પૂર્ણિમાની શુભેચ્છા!

ગુરુ ને સમર્પિત

આ પવિત્ર દિવસે અને હંમેશા

હેપી ગુરૂ પૂર્ણિમા

Hamara Badha Guruone Guru Purnima 2020 Parv Ni Subhechaa

ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે , ગુરુ બિન મિટે ના ભેદ ગુરુ બિન સંશય ના મિટે , ભલે વાંચો ચારો વેદ . ગુરુ પૂર્ણિમા ની શુભકામના

આજ *ગુરુપૂર્ણિમાના* દિવસે જીવનની પાઠશાળા માં જેમની પાસેથી જીવન જીવવાનો સાચો રાહ, પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન મળ્યું છે તે તમામ ગુરુજનો ના ચરણોમાં શત શત વંદન આપને ગુરૂપૂર્ણિમાની હાર્દિક શુભકામનાઓ.

ગુરુ – ‘ગુ'(અંન્ધકાર) અને ‘રુ'(પ્રકાશ)ની યુતી છે. આમ ગુરુ એટલે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ લઈ જનારી શકિતને અમારા કોટી કોટી પ્રણામ.

આજે ગુરુ પૂર્ણિમા ના દિવસે જીવનની પાઠશાળામાં જેમની પાસેથી જીવન જીવવાનો સાચો માર્ગ અને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું છે એવા તમામ લોકો જેઓ મારા માટે ગુરુ ના સ્થાને છે, તે સહુને મારા અંત:કરણથી શતશત નમન અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.

આ જીવન માટે મારા માતા-પિતાનો ઋણી છુ, પણ આ જીવનને સારુ બનાવવા માટે મારા શિક્ષકોનો ઋણી છુ

માતા પિતાની પ્રતિમા છે મારા ગુરૂ, આ કળયુગમાં ઈશ્વરનો ચેહરો છે મારા ગુરૂ

શિક્ષક એક મીણબત્તીની જેવા હોય છે. જે પોતે બળીને સૌને ઉજાશ આપે છે

માતા-પિતાથી પણ ઊંચુ માન હોય છે. આખી દુનિયામં શિક્ષકોનું સન્માન હોય છે

હુ આજે જે કંઈ પણ છુ તેમા મારા ગુરૂનો સૌથી મોટો હાથ છે

સત્ય અને ન્યાયના રસ્તા પર ચાલવુ શિક્ષક જ આપણને શિખવાડે છે. જીવનની કઠિનાઈયો સાથે લડવુ આપણને શિક્ષક જ શિખવાડે છે. આ શિક્ષક દિવસ પર મારા ગુરૂને નમન

ગુરૂ વગર તમે કેટલા પણ સફળ રહો પણ સર્વશ્રેષ્ઠ નથી બની શકતા

આપણા સ્માજના વાસ્તવિક શિલ્પકાર શિક્ષક હોય છે

અમારા પ્રિય શિક્ષકો, અમે હંમેશા તમે આદર અને અમે તમને જેવા થવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે

તમે ખૂબ જ ખુશ ગુરુ Pornima માંગો.

