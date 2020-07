Guru Purnima Status In Hindi That You Can Use To Wish Your Teachers On This Day

Guru or teacher holds a special place in everyone’s heart. A teacher is known to bring his disciple out of the darkness and lead them on the path of wisdom. Guru can be anyone, your mother, your sports teacher or an elder sister who helps you with studies. To honour the existence of those who lead us with guidance, every year Guru Purnima is celebrated. This year it falls on July 5, 2020. On this day of happiness, we have listed down a few Guru Purnima Status in Hindi for you to send across and congratulate your teachers on Guru Purnima.

Guru Purnima Status in Hindi

गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य।

गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य।।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः

गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

गुरु बिन ज्ञान नहीं

ज्ञान बिन आत्मा नहीं

ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म

सब गुरु की ही देन हैं

शुभ गुरु पूर्णिमा

Guru Purnima Ke Awsar Par,

Mere Guru Ke Charno Mein Parnam,

Mere Guru Ji Kirpa Rakhiyo,

Tere He Arpan Mere Pran

Guru Purnima Ki Hardik Shubhkamnaye!

ALSO READ| Sushant Singh Rajput's School Teachers Remember Him As 'naughty But A Very Bright Boy'

Guru Aapke Upkar Ka,

Kaise Chukau Mein Mol,

Lakh Kimati Dhan Bhala!

Guru Hai Mera Anmol

Happy Guru Purnima!!

अक्षर-अक्षर हमें सिखाते शब्द-शब्द का अर्थ बताते

कभी प्यार से कभी डाँट से, जीवन जीना हमें सिखाते

हैप्पी गुरु पूर्णिमा

Shanti Ka Padhaya Path,

Agyanta Ka Mitaya Andhkar,

Guru Ne Sikhaya Hamein,

Nafrat Par Vijay Hai Pyar,

Guru Purnima Ki Hardik Subhkamnaye!

माता-पिता ने जन्म दिया पर

गुरु ने जीने की कला सिखाई है

ज्ञान चरित्र और संस्कार की

हमने शिक्षा पाई है

शुभ गुरु पूर्णिमा

गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण

शिष्य और गुरु, जगत में दो ही हैं वर्ण

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ते है आप

झूट क्या है और सच क्या है ये बात समझते है आप

जब सूझता नहीं कुछ भी हमको

तब राहों को सरल बनाते है आप

हैप्पी गुरु पूर्णिमा

गुरू की बात कभी राज़ नहीं होती,

वक्त के पहिए में आवाज़ नहीं होती। जाने किस पल क्या “”बख्श दे गुरू””,

क्योंकि उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती।

Tumne sikhaya ungali pakad kar hame chalna,

Tumne bataya kaise girne ke baad sambhalna.

Tumhari wajah se aaj hum pahunche is mukaam pe,

Guru Purnima ke din karte hain aabhar salaam ae.

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर

मेरे गुरु के चरणों में परनाम,

मेरे गुरु जी कृपा राखियो

तेरे ही अर्पण मेरे प्राण !

शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार

गुरु ने सिखाया हमें, नफरत पर विजय हैं प्यार.

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं

ALSO READ| Martyred Col. Santosh Babu’s Teacher Recalls School Days, Shares He Was Keen To Join Army

माँ-बाप की मूरत है गुरु !

कलयुग में भगबान की सूरत है गुरु !

गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार सलाम से।

आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम।

गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनायें!

आरूणि की गुरुभक्ति से

हमने शिक्षा पाई है

कबीर जैसे महान संत ने

गुरु की महिमा गाई है

शुभ गुरु पूर्णिमा

माँ-बाप की मूरत है गुरु

कलयुग में भगबान की सूरत है गुरु

गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं आभार सलाम से

आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम

गुरु पूर्णिमा की शुभ कामनायें

सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ते है आप

झूठ क्या है और सच क्या है ये बात समझते है आप

जब सूझता नहीं कुछ भी हमको

तब राहों को सरल बनाते है आप

हैप्पी गुरु पूर्णिमा

गुरु की महिमा है अगम, गाकर तरता शिष्य।

गुरु कल का अनुमान कर, गढ़ता आज भविष्य।।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनायें

ALSO READ| Yoga Guru Baba Ramdev Performs Yogasanas On International Yoga Day

अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान। गुरुमंत्र को करे आत्मसात हो जाओ भवसागर से पार।।

गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय। बलिहारी गुरू अपने गोविन्द दियो बताय।।

जिसके प्रति मन में सम्मान होता है जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान शख्सियतों को वो गुरु तो सबसे महान होता है।

ALSO READ| 'I Will Miss You': Madhuri Dixit Nene Remembers Her 'guru' Saroj Khan, Pens Heartfelt Note