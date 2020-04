Hanuman Jayanti marks the birth anniversary of Lord Hanuman and this day is widely celebrated by Hindus all over India. This year, Hanuman Jayanti will be celebrated on April 8, 2020, in several parts of the country. People celebrate Hanuman Jayanti by visiting the temples and carrying out special prayer service among their families and communities to seek the blessings of Lord Hanuman.

Celebrating festivals with your loved ones is very important as it gives in a feeling of togetherness and happiness. Many people also go on to send Hanuman Jayanti wishes and messages to each other on this day, that is the way of telling their fellow mates that Lord Hanuman is within them and is showering his blessings. Here’s taking a look at Hanuman Jayanti wishes in Hindi that you can send to your loved ones.

Hanuman Jayanti Wishes in Hindi

सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

राम का हूं भक्त, मैं रूद्र का अवतार हूं, अंजनी का लाल हूं, मैं दुर्जनों का काल हूं। साधुजन के साथ हूं, मैं निर्बलो की आस हूं, सद्गुणों का मान हूं मैं, हां मैं वीर हनुमान हूं। हनुमान जयंती की सभी भक्तों को शुभकामनाएं

जिनके मन में है श्रीराम, जिनके तन में हैं श्री राम। जग में सबसे हैं वो बलवान, ऐसे प्यारे मेरे हनुमान। जय श्रीराम… जय हनुमान हनुमान जयंती की मंगलमय शुभकामनाएं

आया जन्म दिवस राम भक्त हनुमान का, अंजनी के लाल का, पवन पुत्र हनुमान का। लगाओ सब मिलकर जयकारा हनुमान का, सबको शुभ हो जन्मदिवस भगवान का। हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं।

जला दी लंका रावण की, मैया सीता को लाए तुम, पड़ी जब मुश्किल, राम और लक्ष्मण को बचाए तुम। आओ अब आ भी जाओ पवन पुत्र, हम तुम्हे बुलाते हैं, अब तो दे दो दर्शन भगवन, ज्योत हम जलाते हैं। Happy Hanuman Jayanti

अर्ज मेरी सुनो अंजनी के लाल, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल। तुम हो मारुती-नन्दन, दुख-भंजन, करूं मैं आपका दिन और रात वंदन। आपको हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं

करूं मैं विनती तुमसे बारंबार, कर दो प्रभु मेरा तुम बेड़ा पार। महिमा तुम्हारी सब भक्त हैं गाते, नंगे पग तेरे दर पर सब आते। हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई

भीड़ पड़ी तेरे भक्तों पर बजरंगी, सुन लो अर्ज अब तो दाता मेरी। हे महावीर अब तो दर्शन दे दो, पूरी कर दो तुम कामना मेरी। हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं

प्रभु मुझ पर दया करना, मैं तो आया हूं शरण तिहारी। तेरी प्यारी सी मनभावन मूरत, जब-जब देखूं मैं जाऊं बलिहारी। हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं

करो कृपा मुझ पर है हनुमान, जीवन-भर करूं मैं तुम्हे प्रणाम। जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं, हरदम चरणों में तेरे शीश नवाते हैं। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

बजरंगी तेरी पूजा से हर काम होता है, दर पर तेरे आते ही दूर अज्ञान होता है। राम जी के चरणों में ध्यान होता है, इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

पहन लाल लंगोटा, हाथ मैं है सोटा… दुश्मन का करते है नाश, भक्तों को नहीं करते निराश… Happy Hanuman Janmotsav

