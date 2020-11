Happy Bhai Dooj Quotes In Hindi To Make Your Siblings Feel Special And Loved

Bhai Dooj or Bhau Beej is a festival that celebrates the bond between a brother and a sister. The origins of the festival are deeply rooted in Hindu mythology, narrating the tale of Subhadra's love for her brother, Lord Krishna. Along with gifting your siblings and gorging on sweets, the festival also entails wishing one other a happy Bhai Dooj 2020. Thus, here a few happy Bhai Dooj quotes in Hindi that will perfectly summarise your love for your siblings.

Happy Bhai Dooj quotes 2020

भाई दूज का है आया है शुभ त्यौहार, बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हज़ार , भाई बहन का यह अनमोल रिश्ता है बहुत अटूट, बना रहे यह बंधन हमेशा खूब। भाई दूज की शुभ कामनायें

प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ; जो दुआ माँगो उसे तुम हमेशा पाओ; भाई दूज के त्यौहार है, भईया जल्दी आओ; अपनी प्यारी बहना से आकर तिलक लगवाओ। भाई दूज की शुभ कामनायें

Also read: Sunil Chhetri confesses 'life Inside The Bio-bubble Isn't Easy But Needed' Ahead Of ISL

हे ईश्वर बहुत प्यारा हैं मेरा भाई मेरी माँ का दुलारा हैं मेरा भाई न देना उसे कोई कष्ट भगवन जहाँ भी हो ख़ुशी से बीते उसका जीवन

थाल सजा कर बैठी हूँ अँगना तू आजा अब इंतजार नहीं करना मत डर अब तू इस दुनियाँ से लड़ने खड़ी हैं तेरी बहन सबसे Happy Bhai Dooj

भाईदूज के इस पावन अवसर पर आपकी हर मनोकामना पूरी हो, और वो हर चीज़ आपके पास रहे जो आप के लिए जरूरी हो..... हैप्पी भाईदूज

बहन लगाती तिलक, फिर मिठाई है खिलाती; भाई देता पैसे और बहन है मुस्कुराती; भाई-बहन का ये रिश्ता न पड़े कभी लूज मेरे प्यारे भैया मुबारक हो आपको भाई दूज।

Also read: 1,120 New Coronavirus Cases In Gujarat, Six Deaths

खुशनसीब होती है वो बहन, जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है; हर परेशानी में उसके साथ होता है, लड़ना-झगडना फिर प्यार से मनाना, तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है। Happy Bhai Dooj 2020

भाई दूज के शुभ अवसर पर,

आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं,

आपके जीवन में सुख-शांति और,

समृद्धि हमेशा बनी रहे!!

Happy Bhai Dooj

Also read: Tamil Nadu CM Inaugurates Delhi Tamil Education Association's Eighth School Branch

लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा संसार,

सूरज की किरणे, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी,

अपनों का प्यार, बधाई हो आपको, भैया दूज का त्यौहार…!

भाई दूज की शुभकामनाएं

बहन चाहे भाई का प्यार नहीं चाहे महंगे उपहार,

रिश्ता अटूट रहे सदियों तक मिले मेरे भाई को खुशियां अपार…

भाई दूज की शुभकामनाएं

Also read: Kangana Ranaut Looks Stunning In Black Ensemble As She Accompanies Family At A Temple