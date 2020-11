Happy Bhai Dooj Wishes For Brother In Hindi To Ring In The Festival Of Sibling Love

Have you been looking for happy Bhai Dooj wishes for brother in Hindi? If you need to show your love to your brother, send them exclusive bhai dooj wishes for brother which can help you express your appreciation for them. Whether you can have an older brother or a younger one, here you will find happy bhai dooj 2020 wishes for all.

Happy Bhai Dooj wishes for brother in Hindi

कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे,

खुशियाँ तुम्हारे चारो और हो,

पर भगवान से इतनी प्रार्थना करने के लिए,

तुम मुझे कुछ तोह कमीशन दो…!!!

भाई दूज की आप सब को बधाईयाँ !!

भाईदूज का त्योहार,

यकीनन है खास

यूं ही बनी रहे हमेशा

हनारे रिश्ते की मिठास।

भाई दूज की शुभकामनाएं।।

बहन लगाती तिलक फिर मिठाई खिलाती है,

भाई देता तोहफा और बहन मुस्कुराती है,

भाई बहन का ये रिश्ता न पड़े कभी लूज,

मेरी तरफ से मुबारक हो आपको भाई दूज..!!

आज मैं तेरे संग हूँ, कल तुझसे रुखसत हो जाऊंगी

फिर पछताना मत, क्यूंकि मैं लौटकर न फिर आऊंगी

वो रक्षाबंधन और भाई दूज की मस्तियाँ याद कर

और बचपन की शरारतों का फिर से आगाज कर

अब भी गर न बोला तू, तो तुमसे मैं भी रूठ जाऊंगी

एक बार तू मुस्कुरा दे, वरना मैं रोने लग जाऊंगी..!!

भाई दूज की शुभकामनाएं।।

भाईदूज के इस पावन अवसर पर

आपकी हर मनोकामना पूरी हो,

और वो हर चीज आपके पास रहे

जो आपके लिए जरुरी हो।

शुभ भाईदूज।।

प्रेम और विश्वास के बंधन को मनाओ

जो दुआ मांगो, उसे तुम पाओ

भाई दूज का त्यौहार है, भैया जल्दी आओ

अपनी प्यारी बहन से तिलक लगवाओ

हैप्पी भाई दूज

भाई दूज का आया है शुभ त्यौहार,

बहनों की दुआएं भाइयों के लिए हज़ार,

भाई बहन का यह अनमोल रिश्ता है बहुत अटूट,

बना रहे यह बंधन हमेशा खूब,

भाई दूज की शुभ कामनायें..!!

हे ईश्वर बहुत प्यारा हैं मेरा भाई

मेरी माँ का दुलारा हैं मेरा भाई

न देना उसे कोई कष्ट भगवन

ख़ुशी से बीते उसका जीवन..!!!

मेरी तरफ से मुबारक हो आपको भाई दूज..!!

खुशनसीब होती है वो बहन,

जिसके सिर पर भाई का हाथ होता है;

हर परेशानी में उसके साथ होता है,`

लड़ना-झगडना फिर प्यार से मनाना,

तभी तो इस रिश्ते में इतना प्यार होता है।

धनतेरस मई आप धनवान हो,

रूपचौदस मई आप रूपवान हो,

दिवाली मई आपका जीवन जगमग हो,

भाईदूज पर रिश्तो मई मिठास आए.

आपको और आपके पूरे परिवार को भाईदूज की शुभकामनायें

With Bhai Dooj here, brothers and sisters are reminded of the bond they share. Express your heartfelt feelings to your brother on this bhai dooj 2020. Share these happy bhai dooj wishes in Hindi with your brother for a memorable Bhai Dooj festival.