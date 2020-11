Happy Bhai Dooj Wishes For Sister In Hindi: Here Are Quotes To Send Your Sister

There are a plethora of Happy Bhai Dooj wishes for sister in hindi, if you want to show how much you love your sister. Besides gifts, a simple happy bhai dooj 2020 wish for sister can delight her. Here, you'll find a range of happy bhai dooj wishes that you can send to your sister.

Happy bhai dooj wishes for sister in hindi:

कैसी भी हो एक बहन होनी चाहये

बड़ी हो तो मां-पापा से बचाने वाली

छोटी हो तो पीठ पीछे छुपने वाली

बड़ी हो तो चुपचाप पॉकेट में पैसे रखने वाली

छोटी हो तो चुपचाप से पैसे निकालने वाली

छोटी हो या बड़ी, छोटी-छोटी बातों पर लड़ने वाली

एक बहन होनी चाहये

बड़ी हो तो गलती पर खींचे कान,

छोटी हो तो अपनी गलती पर सॉरी भईया कहने वाली

खुद से ज्यादा हमें प्यार करने वाली एक बहन होनी चाहिए.

भाईदूज की शुभकामनाएं

शुभ भाईदूज मेँ आपको अपनी बहन क़े रूप में पाकर बहुत खूश हुँ। मैं खुशी, सवास्थ्य औऱ सफ़लता से भरे जीवन की कामना करता हुँ । आपको भाईदूज मुबारक हो।

आप हमेशा मेरे साथ मोटे और पतले होते रहे हैं । आप मेरी ताकत रहे हैं और मैं आपको अपनी सबसे प्यारी बहन के रूप में पाकर खुश हुँ । मैं आपके सुन्दर जीवन की कामना करता हुँ। हैप्पी भाई दूज।

मैं भगवान से प्रार्थना करता हु की आप पर सौभागय, प्रस्सनता, सवस्थी, धान और सफ़लता का आशिर्वाद हो। आप मेरे लिए सबसे प्यारी बहन रही हैं और मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा। आपको हैप्पी भाई दूज।

इस पवित्र अवसर पर, मैं आपके लिए जीवन की शुभकामनाये देना चाहता हू। मैं सर्वशक्तिमान के आगे एक शानदार जीवन की प्रार्थना करता हुँ। हैप्पी दूज मेरी बहन। मैं हमेशा आपका समर्थन करने के लिए आपके साथ रहूँगा।

भाईदूज मेरे लिए सबसे ख़ास दिन है ... मुझे इतनी प्यारी बहन देने के लिए भगवान को धन्यवाद देना ... मेरी बहन के खुशी और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना और उसके लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद मांगना क्योंकि वो मेरी आँखों का तारा है और मेरी खुशी का कारण है. आपको बहुत-बहुत मुबारक भाई दूज.

दुनिया के लिए हम समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं और हम बदल जाते हैं लेकिन हम जीवन भर के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं जैसे कोई और नहीं. आपको बहुत ही मुबारक भाई दूज मेरी प्यारी बहन. भगवान आपका भला करे.

प्रिय बहन आप मेरी पहली सहेली नहीं हैं, बल्कि जीवन के लिए मेरी सहेली हैं….आप हमेशा मेरे खुश और दुःखद समय को सांझा करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कराने और मेरी मदद करने के लिए ... मुझे समर्थन करने और प्रेरित करने के लिए थे. भाई दूज के अवसर पर मैं दुनिया में मेरी छोटी बहनों की खुशी और सफलता की कामना करता हूं

बहन के प्यार और दुलार के बिना एक भाई की ज़िंदगी कितनी अधूरी है । तू है मेरे साथ तो हर कमी पूरी है. हैप्पी भाई दूज।

भाई दूज के पावन अवसर पर एक सुन्दर प्यारी बहन भेजने के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ…। जो हमेशा सुख और दुःख में मेरा सबसे अच्छा साथी रहा है । विफलता और सफ़लता में मुस्कुराता है । मेरी सबसे छोटी बहन जो मेरी छोटी सी दुनिया है - हैप्पी भाई दूज।

भाई दूज का त्योहार मेरे दिल को खुशियों से भर देता है क्योंकि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बहन के साथ उपहार दिया जाता है जो हमेशा मेरी ताकत और समर्थन प्राणाली के साथ मेरे साथ खड़ी रहीं है| मैं आपके आनंद और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हैप्पी भाई दूज आपको मेरी बहना।

हमारी नन्ही सी गुड़िया को मुबारक हो भाईदूज तुझसे प्यारी कोई बहन न कभी थी और न कभी होगी और मुझ जैसा खुश नसीब भाई न कभी था और न कभी होगा. भाई दूज की बधाई.

मेरी प्यारी परी को मुबारक हो ये भाई दूज

गूंज उठी हैं ये आवाज़ हर जगह

की सबसे अच्छी है मेरी बहना!

मेरी गुड़िया रानी को भाई दूज की सबसे बड़ी शुभभकामनाये. हम उम्मीद करते हैं की तुम्हे मिले कामयाबी और खुशाल ज़िन्दगी.

So this happy bhai dooj 2020, send these wishes to your sister to celebrate the bond between you.